Жену Навального задержали на митинге в России (видео)

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Кириєнко Анна
Сегодня, 23-го января в России проходит акция в поддержку Алексея Навального. На митинге в Москве присутствовала и жена самого оппозиционера Юлия Навальная. Женщина сообщила, что вышла в поддержку "бесстрашного, отважного человека", которого задержали сразу после того, как он пересек границы своей родины.
Юлию Навальную задержали на митинге в Москве. Фото: 1k.com.ua
Однако Юлии не удалось долго пробыть на митинге. Полиция ее задержала на Пушкинской площади и доставила в ближайшее отделение. Детали задержания рассказала сама Навальная в своем Инстаграме.
Женщина пошутила и извинилась перед своими подписчиками за темное фото, которое она сняла. "Простите за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке ", — прокомментировала она.
Отмечается, что правоохранители, которые задержали Юлию, вели себя противоправно. Они даже не представились по просьбе митингующих. Кроме того, задержание прошло без составления протокола.
Также силовики задерживают журналистов и блогеров. Некоторые работники ОМОНа используют физическую силу. Так полиция нанесла удары корреспонденту "Новой газеты" Елизавете Кирпановий. Избили и сломали объектив фотоаппарата корреспонденту этой же газеты Виктории Одиссоновой.
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