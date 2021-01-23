Жену Навального задержали на митинге в России (видео)

Сегодня, 23-го января в России проходит акция в поддержку Алексея Навального. На митинге в Москве присутствовала и жена самого оппозиционера Юлия Навальная. Женщина сообщила, что вышла в поддержку "бесстрашного, отважного человека", которого задержали сразу после того, как он пересек границы своей родины.

Юлию Навальную задержали на митинге в Москве. Фото: 1k.com.ua

Однако Юлии не удалось долго пробыть на митинге. Полиция ее задержала на Пушкинской площади и доставила в ближайшее отделение. Детали задержания рассказала сама Навальная в своем Инстаграме.

Женщина пошутила и извинилась перед своими подписчиками за темное фото, которое она сняла. "Простите за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке ", — прокомментировала она.



Отмечается, что правоохранители, которые задержали Юлию, вели себя противоправно. Они даже не представились по просьбе митингующих. Кроме того, задержание прошло без составления протокола.





корреспонденту "Новой газеты" Елизавете Кирпановий. Избили и сломали объектив фотоаппарата корреспонденту этой же газеты Виктории Одиссоновой.

Сообщается, что еще одного журналиста Avtozak Live Никиту Ступина ударили электрошокером. Несмотря на это, у всех представителей СМИ при себе были пресс-карты, которые позволяют законные съемки.

Напоминаем, что ранее в Москве и других городах появились митингующие, которые скандировали: "Мы не боимся!", "Банду Путина — под суд!" и "Путин — вор!". Сначала протестующих просили мирно разойтись, а потом начали разгонять дубинками.

Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что российские ученики в школах меняют портреты Путина на Навального. Видео смотрите на нашем сайте.

Также силовики задерживают журналистов и блогеров. Некоторые работники ОМОНа используют физическую силу. Так полиция нанесла удары

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!