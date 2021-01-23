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Жену Навального задержали на митинге в России (видео)

Юлию Навальную доставили в один из участков полиции в Москве

сегодня, 17:25
Автор:

Кириєнко Анна

Сегодня, 23-го января в России проходит акция в поддержку Алексея Навального. На митинге в Москве присутствовала и жена самого оппозиционера Юлия Навальная. Женщина сообщила, что вышла в поддержку "бесстрашного, отважного человека", которого задержали сразу после того, как он пересек границы своей родины.

Жену Навального задержали на митинге в России (видео)

Юлию Навальную задержали на митинге в Москве. Фото: 1k.com.ua

Однако Юлии не удалось долго пробыть на митинге. Полиция ее задержала на Пушкинской площади и доставила в ближайшее отделение. Детали задержания рассказала сама Навальная в своем Инстаграме.

Женщина пошутила и извинилась перед своими подписчиками за темное фото, которое она сняла. "Простите за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке ", — прокомментировала она.


Отмечается, что правоохранители, которые задержали Юлию, вели себя противоправно. Они даже не представились по просьбе митингующих. Кроме того, задержание прошло без составления протокола.


Также силовики задерживают журналистов и блогеров. Некоторые работники ОМОНа используют физическую силу. Так полиция нанесла удары корреспонденту "Новой газеты" Елизавете Кирпановий. Избили и сломали объектив фотоаппарата корреспонденту этой же газеты Виктории Одиссоновой.
Сообщается, что еще одного журналиста Avtozak Live Никиту Ступина ударили электрошокером. Несмотря на это, у всех представителей СМИ при себе были пресс-карты, которые позволяют законные съемки.
Напоминаем, что ранее в Москве и других городах появились митингующие, которые скандировали: "Мы не боимся!", "Банду Путина — под суд!" и "Путин — вор!". Сначала протестующих просили мирно разойтись, а потом начали разгонять дубинками.
Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что российские ученики в школах меняют портреты Путина на Навального. Видео смотрите на нашем сайте.


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Источник: https://www.rbc.ru/politics/23/01/2021/600c15b79a79474efb03c0ae
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