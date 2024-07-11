Жену Навального заочно арестовали на 2 месяца: какие обвинения

Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную. Жену покойного оппозиционера Алексея Навального обвиняют в участии в экстремистской деятельности. Арест начнет действовать, если Юлию экстрадируют в Россию или задержат на её территории. На данный момент она находится в розыске.

Суд заочно арестовал Юлию Навальную

Обвинения против Навальной серьезные: по статье 282.1 УК РФ ей может грозить штраф до 600 тысяч рублей или тюремное заключение до шести лет.

“Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — заявили в судебной пресс-службе.

По словам следователей, она помогала в деятельности экстремистской группы, которую создал её муж Алексей.

Напомним, Навальный скончался в колонии в феврале 2024 года, где он отбывал наказание, в том числе за создание экстремистского сообщества — Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен). Ни по одному из обвинений он не признал вину.

Ранее “Комментарии” писали, что Октябрьский суд Санкт-Петербурга обвинил журналиста Александра Невзорова и его жену Лидию в экстремизме, запретил их деятельность в России и конфисковал их имущество. В ответ на это, Невзоров, заявил, что его не волнует потеря имущества, и он гордится своей стойкостью перед лицом давления.

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