Российская певица Надежда Бабкина, поддерживающая полномасштабное вторжение РФ в Украину, поделилась фотографией из отпуска, вызвавшей волну негативных комментариев.

Надежда Бабкина (фото из открытых источников)

В своих соцсетях путинистка опубликовала фото, на котором предстала в шортах и рубашке, отметив: "Крым для меня не только место силы, но и место счастья!" Она говорила о незаконно оккупированном россиянами украинском полуострове.

Поклонники, однако, выразили свою обеспокоенность по поводу внешнего вида артистки:

"Это не Бабкина"

"Немного напугала фотография"

"Ее вообще не узнать. Одна голова. Перебор какой-то"

Такие комментарии показывают, что многие были удивлены ее внешним видом на фото.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Королева испугала сеть . Еще одна предательница Наташа Королева, родившаяся в Украине, однако живущая в РФ и ничего не говорящая о жестоком военном вторжении, испугала собственной внешностью. У исполнительницы из РФ "плывущее" лицо, и это ей не удается скрывать.

В социальных сетях обнародовано новое видео, где певица снята без фильтров. Опальная исполнительница не надеялась, что на видео будет выглядеть не так, как на собственных "отфотошопленных" фотографиях. Поклонники исполнительницы в сети ужаснулись. Королева ощутимо изменилась, потому что злоупотребляла "уколами красоты", сейчас ее внешность будто "плывет" от лишних манипуляций на коже лица. Выдутые щеки сильно "тянет" вниз, являются глубокими носогубными морщинами, отдельно выделяется "живущий своей жизнью" подбородок – исполнительница, судя по этому видео, не только лишилась совести, но и осталась еще без прежней внешности.

