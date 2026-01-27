Город Энгельс в Саратовской области РФ, где расположена одна из ключевых баз стратегической авиации, совершающей ракетные удары по территории Украины, столкнулся с масштабным коммунальным кризисом. Местные жители вынуждены выживать в условиях фактического отсутствия отопления и горячего водоснабжения .

Фото: из открытых источников

В социальных сетях распространяются видеообращения жителей улиц Советской и Тельмана. Люди жалуются, что температура в их квартирах не превышает 13-15 градусов, а горячая вода исчезла полностью. Иронично, что именно эти граждане годами молчаливо поддерживали атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

По словам жителей, ситуация в котельных критическая: из трех котлов едва функционирует один, оборудование изношено, а теплотрассы находятся в аварийном состоянии. Они открыто признают, что подготовка к отопительному сезону была фиктивной — акты подписывались формально, а проверки труб не проводились из-за страха, что система просто рассыплется. Несмотря на многочисленные обращения, местные власти не реагируют на проблемы горожан.

Примечательно, что средств, потраченных Россией на один масштабный ракетный удар по Украине, было бы достаточно для полной модернизации коммунальной инфраструктуры Энгельса. Однако финансовые ресурсы направляются не на нужды населения, а на продолжение войны.

Стоит напомнить, что недавно Силы обороны Украины атаковали беспилотниками аэродром "Энгельс", стратегически важный объект российской авиации. По оценкам, удар 20 марта 2025 года нанес РФ ущерб по меньшей мере на 960 миллионов долларов.

