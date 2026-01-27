logo_ukra

Мешканці міста, з якого бомбардують України, звернулися до Путіна через страшне лихо: деталі
НОВИНИ

Мешканці міста, з якого бомбардують України, звернулися до Путіна через страшне лихо: деталі

Росія, спрямовуючи мільярдні ресурси на війну та знищення українського населення, виявилася нездатною гарантувати елементарне тепло власним громадянам

27 січня 2026, 13:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Місто Енгельс у Саратовській області РФ, де розташована одна з ключових баз стратегічної авіації, що здійснює ракетні удари по території України, зіткнулося з масштабною комунальною кризою. Місцеві жителі змушені виживати в умовах фактичної відсутності опалення та гарячого водопостачання.

Мешканці міста, з якого бомбардують України, звернулися до Путіна через страшне лихо: деталі

Фото: з відкритих джерел

У соціальних мережах поширюються відеозвернення мешканців вулиць Радянської та Тельмана. Люди скаржаться, що температура в їхніх квартирах не перевищує 13–15 градусів, а гаряча вода зникла повністю. Іронічно, що саме ці громадяни роками мовчазно підтримували атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

За словами мешканців, ситуація в котельнях критична: з трьох котлів ледве функціонує один, обладнання зношене, а теплотраси перебувають у аварійному стані. Вони відкрито визнають, що підготовка до опалювального сезону була фіктивною — акти підписувалися формально, а перевірки труб не проводилися через страх, що система просто розсиплеться. Попри численні звернення, місцева влада не реагує на проблеми містян.

Показово, що коштів, витрачених Росією на один масштабний ракетний удар по Україні, було б достатньо для повної модернізації комунальної інфраструктури Енгельса. Однак фінансові ресурси спрямовуються не на потреби населення, а на продовження війни.

Варто нагадати, що нещодавно Сили оборони України атакували безпілотниками аеродром "Енгельс", який є стратегічно важливим об’єктом російської авіації. За оцінками, удар 20 березня 2025 року завдав РФ збитків щонайменше на 960 мільйонів доларів.

