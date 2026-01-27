Місто Енгельс у Саратовській області РФ, де розташована одна з ключових баз стратегічної авіації, що здійснює ракетні удари по території України, зіткнулося з масштабною комунальною кризою. Місцеві жителі змушені виживати в умовах фактичної відсутності опалення та гарячого водопостачання.

Фото: з відкритих джерел

У соціальних мережах поширюються відеозвернення мешканців вулиць Радянської та Тельмана. Люди скаржаться, що температура в їхніх квартирах не перевищує 13–15 градусів, а гаряча вода зникла повністю. Іронічно, що саме ці громадяни роками мовчазно підтримували атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

За словами мешканців, ситуація в котельнях критична: з трьох котлів ледве функціонує один, обладнання зношене, а теплотраси перебувають у аварійному стані. Вони відкрито визнають, що підготовка до опалювального сезону була фіктивною — акти підписувалися формально, а перевірки труб не проводилися через страх, що система просто розсиплеться. Попри численні звернення, місцева влада не реагує на проблеми містян.

Показово, що коштів, витрачених Росією на один масштабний ракетний удар по Україні, було б достатньо для повної модернізації комунальної інфраструктури Енгельса. Однак фінансові ресурси спрямовуються не на потреби населення, а на продовження війни.

Варто нагадати, що нещодавно Сили оборони України атакували безпілотниками аеродром "Енгельс", який є стратегічно важливим об’єктом російської авіації. За оцінками, удар 20 березня 2025 року завдав РФ збитків щонайменше на 960 мільйонів доларів.

Як вже писали "Коментарі", голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що мережа магазинів "Ябко" нібито реалізує контрабандну продукцію та ухиляється від сплати податків. В інтерв’ю "Главкому" він висловив здивування тим, що відкриті проти ритейлера справи досі не доведені до кінця правоохоронними органами.