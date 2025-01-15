Жители РФ гордятся оккупацией чужих территорий и убийствами мирных граждан

Есть мнение, что результаты опроса в тоталитарной России ничего не стоят, так как все боятся отвечать. Однако, как говорит социолог Владимир Паниотто, есть разные методы, позволяющие даже в этих условиях выяснить истину, пусть и с большей, чем обычно ошибкой.

Россияне

"Не буду описывать сложные методы и результаты методических экспериментов, но вот простой пример. Опубликованы очередные данные Левада-центра. "Военные действия России в Украине в основном вызывают у россиян гордость за Россию (47%, эта доля практически не изменилась за прошедший год с ноября 2023 года) или тревогу, страх и ужас (33%), эти чувства преобладают у респондентов с начала конфликта." Это означает, что минимум половина страны (47%) активно поддерживает войну. У них вызывает гордость то, что их страна захватывает территорию соседней страны, грабит и убивает граждан этой страны", — говорит Паниотто.

По его словам, эти данные имеют высокую достоверность, так как никто их "за язык не тянул", там широкий спектр разных чувств и те, кто не поддерживает войну, могли совершенно безопасно для себя выбрать другое чувство, например, ту же тревогу, которую выбрали 33%.

"Так что нет особой надежды на то, что "по-настоящему" большинство россиян против войны, но боятся об этом сказать. Они таки поддерживают войну", — уверен социолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что уровень поддержки военных действий России против Украины остается высоким среди населения РФ. Согласно опросу "Левада-центра", 78% россиян поддерживают продолжение войны против Украины, несмотря на события в Курской области.



