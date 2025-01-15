Жители РФ гордятся оккупацией чужих территорий и убийствами мирных граждан

Есть мнение, что результаты
опроса в тоталитарной России ничего не стоят, так как все боятся отвечать.
Однако, как говорит социолог Владимир Паниотто, есть разные методы, позволяющие
даже в этих условиях выяснить истину, пусть и с большей, чем обычно ошибкой.
Россияне
"Не буду
описывать сложные методы и результаты методических экспериментов, но вот
простой пример. Опубликованы очередные данные Левада-центра. "Военные
действия России в Украине в основном вызывают у россиян гордость за Россию
(47%, эта доля практически не изменилась за прошедший год с ноября 2023 года)
или тревогу, страх и ужас (33%), эти чувства преобладают у респондентов с начала
конфликта." Это означает, что минимум половина страны (47%) активно
поддерживает войну. У них вызывает гордость то, что их страна захватывает
территорию соседней страны, грабит и убивает граждан этой страны", — говорит Паниотто.
По его словам, эти
данные имеют высокую достоверность, так как никто их "за язык не
тянул", там широкий спектр разных чувств и те, кто не поддерживает войну,
могли совершенно безопасно для себя выбрать другое чувство, например, ту же
тревогу, которую выбрали 33%.
"Так что нет
особой надежды на то, что "по-настоящему" большинство россиян против
войны, но боятся об этом сказать. Они таки поддерживают войну", — уверен
социолог.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что уровень поддержки военных действий России против
Украины остается высоким среди населения РФ. Согласно опросу
"Левада-центра", 78%
россиян поддерживают продолжение войны против Украины, несмотря на события в
Курской области.
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