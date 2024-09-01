Сколько россиян поддерживают убийства и захваты украинских городов: новый соцопрос после Курской операции

Уровень поддержки военных действий России против Украины остается высоким среди населения РФ. Согласно опросу "Левада-центра", проведенному с 22 по 28 августа, 78% россиян поддерживают продолжение войны против Украины, несмотря на недавние события в Курской области.

Большинство россиян поддерживают войну в Украине (фото из открытых источников)

Опрос показывает, что атака украинских сил на Курскую область вызвала озабоченность у 91% опрошенных, хотя шок от этих событий уже снизился. Среди россиян, не поддерживающих войну, доля составила 17%.

Что интересно, 50% респондентов полагают, что необходимо переходить к мирным переговорам. Основным аргументом сторонников переговоров есть большое количество жертв и гибель людей (48%). Сторонники продолжения войны (42%) считают необходимым завершить "начатое".

Кроме того, значительная часть россиян беспокоится из-за возможности новой волны мобилизации. В августе таких людей было 46%, что гораздо больше, чем в феврале этого года (34%). В то же время, 57% не ожидают второй волны мобилизации, а 60% вообще не видят в ней необходимости.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Курская операция обрушила рейтинг Путина . Рейтинг одобрения и доверия к Владимиру Путину в России рекордно рухнул из-за Курской операции ВСУ, свидетельствуют результаты опроса госслужбы ВЦИОМ. Отмечается, что столь сильное недельное падение соцслужба не фиксировала за все время российского вторжения в Украину.

Результаты опроса показали, что рейтинг одобрения действий российского диктатора с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%. Уровень доверия к Владимиру Путину за этот же период снизился на 2,6% — до 78,2%. Столь резкого падения показателей не было с начала войны РФ против Украины.

