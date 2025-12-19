В пятницу, 19 декабря, в России проходит ежегодная "прямая линия" с Владимиром Путиным, в ходе которой российский диктатор отвечает на вопросы граждан. Нынешние обращения граждан касались как будничных проблем, так и достаточно необычных тем.

Фото: скриншот

Среди наиболее актуальных для населения тем — уровень жизни простых людей. Граждане России жаловались на повышение цен и налогов, особенно на продукты питания, в частности, на огурцы и помидоры. Один из вопросов даже звучал: "Почему простой народ живет хуже папуасов?". Кроме этого, россиян беспокоят перебои с интернетом, из-за которых они якобы не могут посылать свои обращения к главе Кремля.

В то же время, некоторые вопросы носили более глобальный или даже философский характер. Например, людей интересовала судьба души Сталина — попала ли она в рай или ад. Другие обращения касались полетов на Марс, нехватки газа в Тверской области и дизайна денежных банкнот. Некоторые спрашивали Путина о, казалось бы, будничных вещах, например, стоит ли выпить пива вечером пятницы.

Однако не обошлось и без вопросов войны в Украине. В частности, россияне интересовались ситуацией в Купянске, где, по официальным данным, украинские силы активно противодействуют агрессору. Путин, в свою очередь, заявил, что Украина якобы не желает мирного урегулирования конфликта, в то же время утверждая, что Россия готова к дипломатическому завершению войны.

Глава Кремля также повторил свое видение событий 2014 года, не отрицая, что Киев подает сигналы готовности к диалогу. Он убежден, что российские войска пока имеют стратегическую инициативу, а Купянск якобы контролируется РФ. По его словам, около 3,5 тысяч украинских военных оказались в окружении.

Как уже писали "Комментарии", Российская Федерация положительно оценивает инициативы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, направленные на прекращение полномасштабной войны против Украины. Об этом публично заявил глава Кремля во время ежегодного пропагандистского мероприятия под названием "Итоги года с Владимиром Путиным".