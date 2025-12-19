У п’ятницю, 19 грудня, у Росії проходить щорічна "пряма лінія" з Володимиром Путіним, під час якої російський диктатор відповідає на запитання громадян. Цьогорічні звернення громадян стосувалися як буденних проблем, так і досить незвичних тем.

Фото: з відкритих джерел

Серед найбільш актуальних для населення тем — рівень життя "простих людей". Громадяни Росії скаржилися на підвищення цін і податків, особливо на продукти харчування, зокрема на огірки та помідори. Одне із запитань навіть звучало: "Чому простий народ живе гірше папуасів?". Крім цього, росіян турбують перебої з інтернетом, через які вони нібито не можуть надсилати свої звернення до очільника Кремля.

Водночас деякі запитання носили більш глобальний або навіть філософський характер. Наприклад, людей цікавила доля душі Сталіна — чи потрапила вона в рай чи в пекло. Інші звернення стосувалися польотів на Марс, нестачі газу у Тверській області та дизайну грошових банкнот. Дехто запитував Путіна про, здавалося б, буденні речі, наприклад, чи варто випити пива ввечері п’ятниці.

Однак не обійшлося й без питань щодо війни в Україні. Зокрема, росіяни цікавилися ситуацією в Куп’янську, де, за офіційними даними, українські сили активно протидіють агресору. Путін, своєю чергою, заявив, що Україна нібито не бажає мирного врегулювання конфлікту, водночас стверджуючи, що Росія готова до дипломатичного завершення війни.

Очільник Кремля також повторив своє бачення подій 2014 року, не заперечуючи, що Київ подає сигнали готовності до діалогу. Він переконаний, що російські війська наразі мають стратегічну ініціативу, а Куп’янськ нібито контролюється РФ. За його словами, близько 3,5 тисячі українських військових опинилися в оточенні.

Як вже писали "Коментарі", Російська Федерація позитивно оцінює ініціативи президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, спрямовані на припинення повномасштабної війни проти України. Про це публічно заявив очільник Кремля під час щорічного пропагандистського заходу під назвою "Підсумки року з Володимиром Путіним".