logo

BTC/USD

43961.46

ETH/USD

2355.72

LTC/USD

76.91

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия "Живет в страхе": зачем Путин взял с собой в Эмираты Кадырова
commentss НОВОСТИ Все новости

"Живет в страхе": зачем Путин взял с собой в Эмираты Кадырова

Путина во время поездки в ОАЭ и Саудовскую Аравию сопровождал Кадыров

сегодня, 20:06
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Российского диктатора Владимира Путина, которого Международный уголовный суд признал военным преступником, во время визита в Саудовскую Аравию и Арабские Эмираты сопровождал главарь Чечни Рамзан Кадыров и его приспешники, известные в прессе как "кадыровцы".

"Живет в страхе": зачем Путин взял с собой в Эмираты Кадырова

Путин недавно посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Фото из открытых источников

По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, Путин посещал арабские страны в сопровождении главы Чечни и "кадыровцев" из-за страха за свою жизнь. По этой же причине, считает политолог, во время полета российского диктатора его борт охраняли российские истребители. 


Он отметил, что Путин уже длительное время "живет в страхе", а потому пытается максимально оградить себя от потенциальных угроз. Собственно, для этого российскому диктатору были нужны в арабских странах Рамзан Кадыров и его боевики.

По словам Владимира Фесенко, визит Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию свидетельствует о падении его авторитета на международной арене.

Раньше российский диктатор был намного выше всех арабских лидеров, добавил политолог, а теперь вынужден ездить к ним и всеми возможными способами демонстрировать свою заинтересованность во взаимодействии с ними, даже если такие контакты носят декларативный характер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что признанный в марте 2023 года Международным судом в Гааге военным преступником российский диктатор Владимир Путин почти полгода отсиживался в РФ, боясь покидать пределы страны. Но в последнее время он начал проявлять активность на внешней арене. Очередным доказательством этого стал его декабрьский визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uatv.ua/strah-presleduet-putina-v-oae-diktator-letel-pod-ohranoj-istrebitelej-fesenko/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!