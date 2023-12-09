"Живет в страхе": зачем Путин взял с собой в Эмираты Кадырова

Российского диктатора Владимира Путина, которого Международный уголовный суд признал военным преступником, во время визита в Саудовскую Аравию и Арабские Эмираты сопровождал главарь Чечни Рамзан Кадыров и его приспешники, известные в прессе как "кадыровцы".

Путин недавно посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Фото из открытых источников

По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, Путин посещал арабские страны в сопровождении главы Чечни и "кадыровцев" из-за страха за свою жизнь. По этой же причине, считает политолог, во время полета российского диктатора его борт охраняли российские истребители.

Он отметил, что Путин уже длительное время "живет в страхе", а потому пытается максимально оградить себя от потенциальных угроз. Собственно, для этого российскому диктатору были нужны в арабских странах Рамзан Кадыров и его боевики.

По словам Владимира Фесенко, визит Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию свидетельствует о падении его авторитета на международной арене.

Раньше российский диктатор был намного выше всех арабских лидеров, добавил политолог, а теперь вынужден ездить к ним и всеми возможными способами демонстрировать свою заинтересованность во взаимодействии с ними, даже если такие контакты носят декларативный характер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что признанный в марте 2023 года Международным судом в Гааге военным преступником российский диктатор Владимир Путин почти полгода отсиживался в РФ, боясь покидать пределы страны. Но в последнее время он начал проявлять активность на внешней арене. Очередным доказательством этого стал его декабрьский визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию.

