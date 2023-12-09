"Живет в страхе": зачем Путин взял с собой в Эмираты Кадырова

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Марьян Ощановский
Российского диктатора
Владимира Путина, которого Международный уголовный суд признал военным
преступником, во время визита в Саудовскую Аравию и Арабские Эмираты
сопровождал главарь Чечни Рамзан Кадыров и его приспешники, известные в прессе
как "кадыровцы".
Путин недавно посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Фото из открытых источников
По мнению украинского
политолога Владимира Фесенко, Путин посещал арабские страны в сопровождении
главы Чечни и "кадыровцев" из-за страха за свою жизнь. По этой же
причине, считает политолог, во время полета российского диктатора его борт
охраняли российские истребители.
Он отметил, что Путин уже
длительное время "живет в страхе", а потому пытается максимально
оградить себя от потенциальных угроз. Собственно, для этого российскому диктатору
были нужны в арабских странах Рамзан Кадыров и его боевики.
По словам Владимира
Фесенко, визит Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию свидетельствует о
падении его авторитета на международной арене.
Раньше российский
диктатор был намного выше всех арабских лидеров, добавил политолог, а теперь
вынужден ездить к ним и всеми возможными способами демонстрировать свою
заинтересованность во взаимодействии с ними, даже если такие контакты носят
декларативный характер.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что признанный в марте
2023 года Международным судом в Гааге военным преступником российский диктатор
Владимир Путин почти полгода отсиживался в РФ, боясь покидать пределы страны.
Но в последнее время он начал проявлять активность на внешней арене. Очередным
доказательством этого стал его декабрьский визит в Объединенные Арабские
Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию.
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