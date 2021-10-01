Журналист: «ДНР» получила подлый удар в спину. И от кого! От братской России!

Телеканал "ТНТ" радует россиян новым сериалом "Контакт". Интересно то, что в одной из серий киноактеры играют беженцев из оккупированного Россией Донбасса. Так вот их показали злобными ворами и дегенератами. Оказывается, что беженцы обокрали приветливых россиян, которые им помогали с жильём и даже безвозмездно отдавали свои вещи. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказывает журналист и блогер Денис Казанский.

Жители "ДНР" Фото из открытых источников

Журналист отмечает, интересно, что актёры, которые играют беженцев из ОРДЛО, ведут речь с искаженным донецким акцентом, подчеркивая, что выходцы из Украины – неровня россиянам, хотя бы по языковому признаку. А, когда о воровстве становится ясно и вороватых жителей Донбасса выводят на чистую воду, раскрывая их коварные замыслы, то герои, играющие беженцев из ОРДЛО, оправдывают свое воровство тем, что они защищали "русский мир" и Россия им теперь обязана.

Денис Казанский добавляет, сколько в России не кричали, что Украина дегуманизирует и ненавидит Донбасс. Вот только такие киноленты снимают не в Украине, а в России. Причём весь сарказм в том, что именно Москва превратила Донбасс в криминальную резервацию, а теперь же сама с этого всего и смеётся, показывая россиянам, кто же на самом деле живет в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — Павел Климкин считает, что у Кремля есть запасной вариант – Донбасс может быть присоединен к союзному государству.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет превратить жителей ОРДЛО в рабов.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!