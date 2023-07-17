Журналист задал Путину неудобный вопрос: президент России отказался говорить на камеру

Президент России Владимир Путин в интервью журналистам подверг критике действия украинских военных и похвалил своих солдат. В какой-то момент журналист задал ему неудобный вопрос о войне в Украине. Путин не захотел отвечать на него перед камерами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

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На российском государственном телеканале "Россия 1" вышло интервью Владимира Путина в программе "Москва. Кремль. Путин". Президент РФ заявил, что украинское контрнаступление потерпело поражение, а "все попытки врага" остаются неудачными. На такой ноте российской пропаганды от Путина журналист поинтересовался у диктатора о будущих целях "специальной военной операции". Тогда Владимир Путин сказал, что ответит на этот вопрос, но при одном условии: "когда камеры будут выключены".

В этом же интервью Путин также прокомментировал решение США предоставить кассетные бомбы для Украины. Президент РФ пригрозил, что российская армия пока не применяла этот вид оружия и ответит зеркальными действиями, если Украина будет атаковать кассетными боеприпасами.

Однако слова Путина не соответствуют действительности, ведь россияне уже использовали такое оружие в этой войне. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Россия использует кассетные боеприпасы с начала своего вторжения в Украину. Подобные заявления были озвучены и другими международными организациями и аналитиками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России пригрозили атаковать НАТО : заявили, что возьмут территорию за считанные часы.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на взрывы на Крымском мосту. Песков заявил, что Путина известили об инциденте. В свою очередь бывший президент РФ Дмитрий Медведев призвал атаковать гражданских в Украине.