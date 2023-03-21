Журналистка «уничтожила» российского посла в Австралии

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Slava Kot
Российский посол в Австралии Алексей Павловский пришел на интервью, которое, вероятно, запомнит надолго. Журналистка по первому вопросу удивила посла, спросив у россиянина, как он может представлять репрессивный, диктаторский режим Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
Посол России в Австралии. Фото из открытых источников
Австралийская журналистка ABC Сара Фергюсон решила прямо в первом же вопросе спросить у российского посла о режиме Путина.
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Россиянин был смущен таким вопросом и нервно улыбнулся. Однако все же растерянно сказал Сари Фергюсон, что "мне смешно то, как вы начали интервью" и добавил, что последние 13 лет живет вне России, а прежде не чувствовал в РФ авторитарного режима.
На такой ответ Алексея Павловского журналистка решила задать следующий вопрос.
Российский посол ответил, что не намерен обсуждать форму правления в России. Позже Фергюсон спросила, почему Путин не называет вторжение в Украину войной, а российская армия убивает мирных жителей. На это Павловский ответил, что журналистка повторяет западные лозунги.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН озвучили количество погибших в Украине среди мирного населения.
Также "Комментарии" писал о том, что в НАТО отреагировали на переговоры Си Цзиньпина и Путина.
Обсуждения
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дом
сегодня, 19:46
Посол говорит,что 13 лет как сир в масле,,то нехай в рашке сидит а если вопрос в Австралию слетает. Зачем нюхать бздо нормальним странам.