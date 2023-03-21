Журналистка «уничтожила» российского посла в Австралии

Российский посол в Австралии Алексей Павловский пришел на интервью, которое, вероятно, запомнит надолго. Журналистка по первому вопросу удивила посла, спросив у россиянина, как он может представлять репрессивный, диктаторский режим Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Посол России в Австралии. Фото из открытых источников

Австралийская журналистка ABC Сара Фергюсон решила прямо в первом же вопросе спросить у российского посла о режиме Путина.

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"Господин посол, вы здесь, в Австралии, наслаждаетесь преимуществами свободного и открытого общества. Как вы живете, представляя репрессивный, диктаторский режим Владимира Путина?", — спросила Фергюсон.

Россиянин был смущен таким вопросом и нервно улыбнулся. Однако все же растерянно сказал Сари Фергюсон, что "мне смешно то, как вы начали интервью" и добавил, что последние 13 лет живет вне России, а прежде не чувствовал в РФ авторитарного режима.

На такой ответ Алексея Павловского журналистка решила задать следующий вопрос.

"Позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Это вторгшийся к соседу режим. Режим, где протесты и свободные средства массовой информации подавляются, где диссидентов убивают или заключены в тюрьму, и где масштабы потерь в войне скрываются от общественности. Как бы вы назвали эту систему правления, если не диктатурой?", – заявила Фергюсон.

Российский посол ответил, что не намерен обсуждать форму правления в России. Позже Фергюсон спросила, почему Путин не называет вторжение в Украину войной, а российская армия убивает мирных жителей. На это Павловский ответил, что журналистка повторяет западные лозунги.

"Трагедия Украины началась, когда Запад спонсировал переворот в Киеве и привел к власти ультранационалистическое, ксенофобское правительство. Это власть фактически сожгла заживо более 50 человек в Одессе", – утверждал Алексей Павловский, однако Сара Фергюсон назвала такие слова посла российской пропагандой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН озвучили количество погибших в Украине среди мирного населения.

Также "Комментарии" писал о том, что в НАТО отреагировали на переговоры Си Цзиньпина и Путина.