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Главная Новости Мир Россия Журналистов из заблокированных телеканалов позвали на работу пропагандисты РФ
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Журналистов из заблокированных телеканалов позвали на работу пропагандисты РФ

Таким образом Симоньян выразила свою поддержку украинским коллегам

сегодня, 15:41
Автор:

Вечканова Елена

Журналистов, которые потеряли рабочие места после блокировки работы телеканалов "112 Україна", "Zik" и "NewsOne", пригласили работать в России. Соответствующее сообщение в Facebook можно найти на личной странице главной редактора российского медиахолдинга RT Маргариты Симоньян.

Журналистов из заблокированных телеканалов позвали на работу пропагандисты РФ

Симоньян недовольна решением Зеленского по поводу телеканалов. Фото из открытых источников

"Также предлагаю работу [...] работникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским", — отметила в своей заметке Симоньян.

Интересно, что правительство РФ очень остро отреагировало на блокирование украинских телеканалов, принадлежащих куму Путина Виктора Медведчука.

Также Маргарита Симоньян, представительница российского СМИ, известного своими пропагандистскими и антиукраинскими настроениями, пригласила отправить свое резюме и тем соотечественникам, "кому остох***ело работать против своей страны на различных помойках".

Стоит отметить, что медиахолдинг RT находится в государственной собственности.

Между тем, пропагандистка Симоньян 28 января опубликовала заявление о том, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей необходимо как можно быстрее присоединить к России. Побывав на форуме "Русский Донбасс", который в Донецке устроили боевики, она обратилась с требованием к властям РФ. По ее мнению, местные жители хотят "домой", чтобы "иметь возможность быть россиянами".

Стоит отметить, что на слова Симоньян отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что правительство продолжит урегулировать кризис на территории Донбасса, в том числе защищать русскоязычное население.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто ни в коем случае не попадет под амнистию после освобождения Донбасса от боевиков.

Также на портале можно узнать, с какого возраста террористы на Донбассе готовят несовершеннолетних для участия в боевых действиях против украинской армии.


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Источник: https://www.facebook.com/margarita.simonyan.5/posts/10158835915672305
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comments

Обусуждения

Брат

сегодня, 16:02

Так как фейсобтейбл заблокировал мой аккаунт из-за якобы не правдивых данных-а кто они такие-прокуроры,что ли-офигел цукер,то возможно мое послание попадет к данилову,а точнее даниленко-типа секретарю,типа снбо-я ржу-ты с такой гнилой жизненной позицией не протянешь до 2022.Так что готовься-урод дебиловатый

sex

сегодня, 16:00

СEKС Знакoмcтвa в твоем городе! Cocyт и дaют без дeнeг. Тысячи дaвaлок жаждут ceкcа и cпepмы. Заходи и сам увидишь----- http://srt.vg/facks

куку

сегодня, 15:51

это было ярко. Напрямую написать что сотрудники этих каналов "работали против своей страны на разных помойках...." это было крутецко :)))

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