Журналистов из заблокированных телеканалов позвали на работу пропагандисты РФ

Журналистов, которые потеряли рабочие места после блокировки работы телеканалов "112 Україна", "Zik" и "NewsOne", пригласили работать в России. Соответствующее сообщение в Facebook можно найти на личной странице главной редактора российского медиахолдинга RT Маргариты Симоньян.

Симоньян недовольна решением Зеленского по поводу телеканалов. Фото из открытых источников

"Также предлагаю работу [...] работникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским", — отметила в своей заметке Симоньян.

Интересно, что правительство РФ очень остро отреагировало на блокирование украинских телеканалов, принадлежащих куму Путина Виктора Медведчука.



Также Маргарита Симоньян, представительница российского СМИ, известного своими пропагандистскими и антиукраинскими настроениями, пригласила отправить свое резюме и тем соотечественникам, "кому остох***ело работать против своей страны на различных помойках".



Стоит отметить, что медиахолдинг RT находится в государственной собственности.

Между тем, пропагандистка Симоньян 28 января опубликовала заявление о том, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей необходимо как можно быстрее присоединить к России. Побывав на форуме "Русский Донбасс", который в Донецке устроили боевики, она обратилась с требованием к властям РФ. По ее мнению, местные жители хотят "домой", чтобы "иметь возможность быть россиянами".

Стоит отметить, что на слова Симоньян отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что правительство продолжит урегулировать кризис на территории Донбасса, в том числе защищать русскоязычное население.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто ни в коем случае не попадет под амнистию после освобождения Донбасса от боевиков.

Также на портале можно узнать, с какого возраста террористы на Донбассе готовят несовершеннолетних для участия в боевых действиях против украинской армии.

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