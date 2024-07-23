Зима уже скоро: почему Россия так спешит заключить мир

Дикий объяснил, что россияне понимают, что не смогут долго удерживать свои позиции. Они пытаются создать впечатление, что способны воевать неопределенно долго и что их потери не имеют значения. Однако понимание будущих проблем заставляет их спешить достичь своих целей.

Эксперт также отметил, что россияне значительно усилили свои информационно-психологические операции (ИПСО), особенно направленные на членов семей военных и находящихся в тылу людей. Дикий подчеркнул, что за 2,5 года войны россияне улучшили свои методы ИПСО, что делает их информационные кампании более мощными и эффективными.

"Против нас ведется мощная информационная кампания", — добавил Дикий, отметив, что украинцы должны быть осмотрительными и не подвергаться таким операциям.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какой план имеет Зеленский и к чему готовит Украину . Кремль хотел бы вернуться в Стамбульские договоренности весной 2022 года как основы для возможных переговоров с Украиной.

Переговорный стол может содержать три ключевых пункта: вступление Украины в НАТО, территориальные вопросы и финансовые аспекты, в том числе арестованные активы РФ. Представитель из окружения президента Украины подчеркнул, что задача Украины состоит в том, чтобы зафиксировать свои позиции по каждому из этих пунктов как можно лучше.

Другой источник отметил, что Россия хочет вернуться к Стамбульским договоренностям 2022 года и имеет дополнительные претензии, включая урезание прав украинского языка в пользу русского, сокращение Вооруженных сил Украины и т.д.

