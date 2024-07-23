logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Зима уже скоро: почему Россия так спешит заключить мир
commentss НОВОСТИ Все новости

Зима уже скоро: почему Россия так спешит заключить мир

Евгений Дикий считает, что оккупанты активизировали свои информационно-психологические операции против украинского народа.

сегодня, 18:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Россия снова заговорила о переговорах, поскольку понимает, что в ближайшее время ситуация в поле боя может измениться в пользу Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире Радио NV.

Зима уже скоро: почему Россия так спешит заключить мир

Переговоры с Россией (фото из открытых источников)

Дикий объяснил, что россияне понимают, что не смогут долго удерживать свои позиции. Они пытаются создать впечатление, что способны воевать неопределенно долго и что их потери не имеют значения. Однако понимание будущих проблем заставляет их спешить достичь своих целей.

Эксперт также отметил, что россияне значительно усилили свои информационно-психологические операции (ИПСО), особенно направленные на членов семей военных и находящихся в тылу людей. Дикий подчеркнул, что за 2,5 года войны россияне улучшили свои методы ИПСО, что делает их информационные кампании более мощными и эффективными.

"Против нас ведется мощная информационная кампания", — добавил Дикий, отметив, что украинцы должны быть осмотрительными и не подвергаться таким операциям.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какой план имеет Зеленский и к чему готовит Украину . Кремль хотел бы вернуться в Стамбульские договоренности весной 2022 года как основы для возможных переговоров с Украиной.

Переговорный стол может содержать три ключевых пункта: вступление Украины в НАТО, территориальные вопросы и финансовые аспекты, в том числе арестованные активы РФ. Представитель из окружения президента Украины подчеркнул, что задача Украины состоит в том, чтобы зафиксировать свои позиции по каждому из этих пунктов как можно лучше.

Другой источник отметил, что Россия хочет вернуться к Стамбульским договоренностям 2022 года и имеет дополнительные претензии, включая урезание прав украинского языка в пользу русского, сокращение Вооруженных сил Украины и т.д.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w1nu3U6Wbp0
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости