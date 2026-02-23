"Зона смерти" для Кремля: чиновники предупредили Путина о риске краха в РФ

Издание The Washington Post пишет, что российская экономика приближается к критическому пределу, о чем кремлевские чиновники предупредили Владимира Путина во время недавней встречи. Речь идет о риске финансового кризиса уже этим летом на фоне падения нефтяных доходов, роста дефицита бюджета и инфляционного давления.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пояснила в комментарии для Fortune экономист Александра Прокопенко из Центра Россия-Евразия Карнеги, экономика РФ вошла в так называемую "зону смерти". По ее словам, она пожирает свой потенциал и главная причина этого в переориентации ресурсов на войну против Украины.

Экономистка объясняет, что военная промышленность, ставшая приоритетом Кремля, поглощает миллиарды бюджетных рублей. Однако эти средства направляются на производство танков и вооружения, что не создает долгосрочную экономическую ценность. В то же время гражданские отрасли сталкиваются с сокращением инвестиций, высокими ставками и падением спроса.

"Российская экономика застряла в том, что можно охарактеризовать как негативное равновесие: она держится целостной, в то же время неуклонно разрушая собственные будущие возможности. Самой опасной особенностью этой новой структуры является сжигаемое топливо", — говорит Прокопенко.

По информации источников WP, доходы РФ от нефти в январе сократились на 50% в годовом исчислении. В то же время, расходы на обслуживание госдолга могут превысить совокупные расходы на образование и здравоохранение. Бизнес сообщает о закрытии ресторанов, сокращении работников и риске неплатежей в банковском секторе. Тем не менее, в краткосрочной перспективе Россия способна продолжать войну против Украины, однако ценой для собственного будущего.

"Россия, вероятно, может продолжать вести войну в ближайшем будущем. Но ни один альпинист не может выжить в зоне смерти бесконечно, и не все пытающиеся спуститься альпинисты выживают", — предупредила Прокопенко.

