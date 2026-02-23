"Зона смерті" для Кремля: чиновники попередили Путіна про ризик краху в РФ

Видання The Washington Post пише, що російська економіка наближається до критичної межі, про що кремлівські чиновники попередили Володимира Путіна під час нещодавньої зустрічі. Йдеться про ризик фінансової кризи вже цього літа на тлі падіння нафтових доходів, зростання дефіциту бюджету та інфляційного тиску.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пояснила в коментарі для Fortune економістка Олександра Прокопенко з Центру Росія-Євразія Карнегі, економіка РФ увійшла в так звану "зону смерті". За її словами, вона пожирає власний потенціал і головна причина цього у переорієнтації ресурсів на війну проти України.

Економістка пояснює, що військова промисловість, яка стала пріоритетом Кремля, поглинає мільярди бюджетних рублів. Однак ці кошти спрямовуються на виробництво танків та озброєння, що не створює довгострокової економічної цінності. Натомість цивільні галузі стикаються зі скороченням інвестицій, високими ставками та падінням попиту.

"Російська економіка застрягла в тому, що можна охарактеризувати як негативну рівновагу: вона тримається цілісною, водночас неухильно руйнуючи власні майбутні можливості. Найнебезпечнішою особливістю цієї нової структури є паливо, яке вона спалює", — говорить Прокопенко.

За інформацією джерел WP, доходи РФ від нафти в січні скоротилися на 50% у річному вимірі. Водночас витрати на обслуговування держборгу можуть перевищити сукупні видатки на освіту й охорону здоров’я. Бізнес повідомляє про закриття ресторанів, скорочення працівників і ризик неплатежів у банківському секторі. Попри це, у короткостроковій перспективі Росія здатна продовжувати війну проти України, однак ціною для власного майбутнього.

"Росія, ймовірно, може продовжувати вести війну в найближчому майбутньому. Але жоден альпініст не може вижити в зоні смерті нескінченно, і не всі альпіністи, які намагаються спуститися, виживають", — попередила Прокопенко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що для Путіна настав вирішальний час. Кремль зіткнувся з серйозними проблемами через війну.

Також "Коментарі" писали про велику помилку Путіна перед вторгненням. Він не знав цього про Україну.