Звезда российского спорта высказалась против войны в Украине: в россиян онемение (ВИДЕО)

Первая ракетка России и 12-й номер мирового рейтинга WTA Дарья Касаткина назвала вещи своими именами и прямо высказалась о войне в Украине, которую российское руководство скрывает за пропагандистским слоганом о "военной спецоперации". Как информирует издание "Комментарии", своими мыслями спортсменка поделилась в интервью YouTube-каналу журналиста Виктора Кравченко.

Российский танк. Фото: Reuters

Известная российская теннисистка обреченно призналась, что она не может повлиять на решение Кремля. Бессильна против решений российского руководства даже Европа.

По словам Дарьи Касаткиной, очень хочется, чтобы поскорее закончилась война. Теннисистка призналась, что, начиная с 24 февраля она ежедневно следит за событиями в Украине, читает новости, хоть и прямого отношения к происходящему не имеет.

При этом Касаткина отметила, что, если бы ей кто-то сказал, что от её действий хотя бы на 1% увеличится вероятность окончание войны, то она бы без раздумий сделала то, что от нее хотят, но на данный момент непонятно, как остановить этот ужас, который происходит в Украине.

"Я не представляю, что переживают люди в Украине или те, у кого там есть родственники. Это кошмар. Если было что-что может хотя бы на 1% остановить это... Без раздумий, я бы сделала все, что от меня зависит. Но, к сожалению, это невозможно", — отметила Касаткина.

Россиянка считает, что она и другие спортсмены никак не могут повлиять на то, что происходит и от этого возникает чувство бессилия, особенно становится страшно, когда видишь, что Европа ничего не может сделать.

Теннисистка отметила, что она хочет быть в одном спорте с теми спортсменами, которые не будут думать о том, что разбомбили их карт. Сложно подумать, как себя чувствует человек, который потерял дом, но не потому что он не накопил средств на его покупку, а потому что у него его просто отобрали.

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