Звезда "Сватов" на всю Россию заявила, что Зеленский хочет убить ее детей

Российская актриса Олеся Железняк отлично сыграла свою роль на шоу любителя "русского мира" Бориса Корчевникова, где поддержала все пропагандистские тезисы. Актриса вспомнила съемки в сериале "Сваты" и знакомство с Владимиром Зеленским, затем добавила, что сейчас он хочет убить ее детей.

Олеся Железняк

"Мне хочется сказать: "Неужели ты так меня ненавидишь, что ты хочешь убить моих детей?" Я помню, что в субботу и воскресенье мы шли по Крещатику, и там висели американские флаги. Я думаю, возможно, зло так и приходит", – выдала очередной маразм киноактриса.

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Железняк заявила, что ей непонятно, почему весь мир считает именно Россию страной-агрессором, а не страной-освободителем. Ее не вразумило даже то, что именно российские войска вторглись на территорию Украину, что именно по указанию Кремля российская армия обстреливает и убивает мирное население.

В своих маразматических заявлениях Олеся Железняк пошла еще дальше и заявила, что в лицах военных ВСУ видит злобу, а в лицах россиян – свет.

"Я вижу, что у человека (Ред. – воина ВСУ) нехорошо на душе, они не готовы простить. А когда я вижу наших — у них лица спокойные, и это правда. Как они относятся к жизни, там правды больше. Я видела человека, который лежит без руки, без ноги. Он лежит, и он светел", — заявила актриса.

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