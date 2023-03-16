Звезда "Сватов" на всю Россию заявила, что Зеленский хочет убить ее детей

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Кравцев Сергей
Российская актриса Олеся Железняк отлично сыграла свою роль на шоу любителя "русского мира" Бориса Корчевникова, где поддержала все пропагандистские тезисы. Актриса вспомнила съемки в сериале "Сваты" и знакомство с Владимиром Зеленским, затем добавила, что сейчас он хочет убить ее детей.
Олеся Железняк
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Железняк заявила, что ей непонятно, почему весь мир считает именно Россию страной-агрессором, а не страной-освободителем. Ее не вразумило даже то, что именно российские войска вторглись на территорию Украину, что именно по указанию Кремля российская армия обстреливает и убивает мирное население.
В своих маразматических заявлениях Олеся Железняк пошла еще дальше и заявила, что в лицах военных ВСУ видит злобу, а в лицах россиян – свет.
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