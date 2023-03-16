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Звезда "Сватов" на всю Россию заявила, что Зеленский хочет убить ее детей

Роспропаганда окончательно проела мозг российской актрисы

сегодня, 18:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Российская актриса Олеся Железняк отлично сыграла свою роль на шоу любителя "русского мира" Бориса Корчевникова, где поддержала все пропагандистские тезисы. Актриса вспомнила съемки в сериале "Сваты" и знакомство с Владимиром Зеленским, затем добавила, что сейчас он хочет убить ее детей.

Звезда "Сватов" на всю Россию заявила, что Зеленский хочет убить ее детей

Олеся Железняк

"Мне хочется сказать: "Неужели ты так меня ненавидишь, что ты хочешь убить моих детей?" Я помню, что в субботу и воскресенье мы шли по Крещатику, и там висели американские флаги. Я думаю, возможно, зло так и приходит", – выдала очередной маразм киноактриса.


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Железняк заявила, что ей непонятно, почему весь мир считает именно Россию страной-агрессором, а не страной-освободителем. Ее не вразумило даже то, что именно российские войска вторглись на территорию Украину, что именно по указанию Кремля российская армия обстреливает и убивает мирное население.

В своих маразматических заявлениях Олеся Железняк пошла еще дальше и заявила, что в лицах военных ВСУ видит злобу, а в лицах россиян – свет. 

"Я вижу, что у человека (Ред. – воина ВСУ) нехорошо на душе, они не готовы простить. А когда я вижу наших — у них лица спокойные, и это правда. Как они относятся к жизни, там правды больше. Я видела человека, который лежит без руки, без ноги. Он лежит, и он светел", — заявила актриса.

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