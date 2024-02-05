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Звезду бандитского сериала РФ со скандалом выгнали из ТВ

Никита Кологривый поссорился с ведущим

5 февраля 2024, 23:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российский киноактер, исполнивший главную роль в скандальном сериале "Слово пацана", где речь идет о разгуле молодежной преступности в городе Казань, посетил одно телевизионное шоу и попал в очередную скандальную историю.

Звезду бандитского сериала РФ со скандалом выгнали из ТВ

Никита Кологривый (фото из открытых источников)

На телешоу с Александром Гордоном "Закрытый показ" обсуждали фильм "Разделители". Главный герой сюжета – 10-летний мальчик Илья, отца которого убили. Преступник остался безнаказанным. Но мальчик не согласился с этим и устраивал охоту на убийцу.

Там актер Никита Кологривый сказал, что этот фильм о сознании и быте жителей РФ.

"И о последствиях, которые в нашем быту возникают из-за междоусобий, проблем, которые возникают из-за необходимости определенной. Я это увидел так в кино", — продолжил он.

Гордон начал критиковать слова Кологривого и ответил, что после такой рецензии не посмотрел этот фильм.

Актер на повышенных тонах на это отреагировал. "Мы же на шоу, хотите ли я вам в трех словах вообще всю передачу закончу?"

Но Александр Гордон сказал, что сам будет решать, "чего хотеть, а чего не хотеть", и сказал звезде завершить свое мнение.

"Что у нас здесь, тоталитаризм что ли? Нет, я вас спрашиваю сейчас. "Давайте я буду хотеть..."", — ответил Никита Кологривый.

Далее ведущий шоу поинтересовался у актера, хочет ли он ссориться в эфире.

"Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий. Значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что плохо. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос. Если нет, вас никто не держит", — заявил телеведущий.

После этой реплики звезда сериала покинул студию.

"Я с вами диалог не найду",- сказал на прощание Кологривый.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что из ирка сериала "Слово пацана" записал циничное обращение .



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