Звезду бандитского сериала РФ со скандалом выгнали из ТВ

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Российский киноактер, исполнивший главную роль в скандальном сериале "Слово пацана", где речь идет о разгуле молодежной преступности в городе Казань, посетил одно телевизионное шоу и попал в очередную скандальную историю.
Никита Кологривый (фото из открытых источников)
На телешоу с Александром Гордоном "Закрытый показ" обсуждали фильм "Разделители". Главный герой сюжета – 10-летний мальчик Илья, отца которого убили. Преступник остался безнаказанным. Но мальчик не согласился с этим и устраивал охоту на убийцу.
Там актер Никита Кологривый сказал, что этот фильм о сознании и быте жителей РФ.
"И о последствиях, которые в нашем быту возникают из-за междоусобий, проблем, которые возникают из-за необходимости определенной. Я это увидел так в кино", — продолжил он.
Гордон начал критиковать слова Кологривого и ответил, что после такой рецензии не посмотрел этот фильм.
Актер на повышенных тонах на это отреагировал. "Мы же на шоу, хотите ли я вам в трех словах вообще всю передачу закончу?"
Но Александр Гордон сказал, что сам будет решать, "чего хотеть, а чего не хотеть", и сказал звезде завершить свое мнение.
"Что у нас здесь, тоталитаризм что ли? Нет, я вас спрашиваю сейчас. "Давайте я буду хотеть..."", — ответил Никита Кологривый.
Далее ведущий шоу поинтересовался у актера, хочет ли он ссориться в эфире.
"Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий. Значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что плохо. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос. Если нет, вас никто не держит", — заявил телеведущий.
После этой реплики звезда сериала покинул студию.
"Я с вами диалог не найду",- сказал на прощание Кологривый.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что из ирка сериала "Слово пацана" записал циничное обращение .
Обсуждения
Новости