Антиправительственные протесты на Кубе: что стало причиной и чем может закончиться

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Татьяна Веремеева
Антиправительственные активисты на
Кубе сообщают о более 100 арестованных или пропавших без вести на острове после
массовых протестов в воскресенье, пишет CNN.
По данным Министерства внутренних дел Кубы, один человек погиб во время
столкновений с полицией в понедельник.
Причины антиправительственных протестов на Кубе
Это крупнейшие протесты на острове
за последние десятилетия на фоне жалоб кубинцев на нехватку продовольствия и
медикаментов, поскольку страна переживает серьезный экономический кризис,
усугубленный пандемией COVID-19 и санкциями
США.
В Сан-Антонио-де-лос-Банос, городе с
населением около 46 тыс. человек к западу от Гаваны, сотни кубинцев вышли в
воскресенье на улицы, уставшие после почти недельного отключения электричества
во время изнуряющей июльской жары.
Президент Диас-Канель в своем
выступлении по национальному телевидению обвинил торговые санкции США в
экономических проблемах острова, управляемого коммунистами. Диас-Канель также
призвал своих сторонников физически противостоять протестующим.
Правительство Кубы также провело в
воскресенье заседание для обсуждения протестов, сообщают государственные СМИ. В
нем приняли участие высокопоставленные члены, в том числе бывший президент и
глава Коммунистической партии Рауль Кастро, брат бывшего президента Фиделя
Кастро.
Кастро ушел со своей последней
руководящей должности в апреле, прежде чем передать власть своему избранному
преемнику Диасу-Канелю. В то время Диас-Канель сказал, что с Кастро будут
консультироваться по всем основным вопросам, затрагивающим остров.
Что происходит в Кубе и чем может закончиться, для портала "Комментарии" проанализировал доктор политических наук, профессор Валентин Якушик.
По его
словам, нехватка продовольствия связана, в первую очередь, с жесткой
экономической блокадой Кубы, объявленной и организованной и США. Это
внеправовые и незаконные с точки зрения международного права меры, облеченные в
форму национальных правовых норм США, акцентирует Валентин Якушик.
Нынешний
дефицит электроэнергии вызван выходом из строя одной из крупнейших на острове
электростанций. Доставка запасных частей тормозится в результате все той же
экономической блокады острова, в условиях которой зарубежные фирмы опасаются
санкций со стороны властей США.
Конечно, жесткие
антиковидные ограничительные меры в условия карантина (локдауна) не добавили
ощущения благополучия в семьях кубинцев. Но Валентин Якушик предлагает вспомнить,
что происходило в США, Великобритании, Франции. Какие были там волнения и даже настоящие восстания. В ряде развитых стран Запада национальные системы
здравоохранения во многих случаях просто коллапсировали.
Он также
обращает внимание, что выступления протестующих состоялись практически одновременно
в различных регионах острова, то есть были довольно хорошо подготовленными.
Ранее "Комментарии"
писали, что на
Кубе упал
и взорвался метеорит.
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