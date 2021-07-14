Антиправительственные протесты на Кубе: что стало причиной и чем может закончиться

Антиправительственные активисты на Кубе сообщают о более 100 арестованных или пропавших без вести на острове после массовых протестов в воскресенье, пишет CNN. По данным Министерства внутренних дел Кубы, один человек погиб во время столкновений с полицией в понедельник.



Причины антиправительственных протестов на Кубе

Это крупнейшие протесты на острове за последние десятилетия на фоне жалоб кубинцев на нехватку продовольствия и медикаментов, поскольку страна переживает серьезный экономический кризис, усугубленный пандемией COVID-19 и санкциями США.

В Сан-Антонио-де-лос-Банос, городе с населением около 46 тыс. человек к западу от Гаваны, сотни кубинцев вышли в воскресенье на улицы, уставшие после почти недельного отключения электричества во время изнуряющей июльской жары.

Президент Диас-Канель в своем выступлении по национальному телевидению обвинил торговые санкции США в экономических проблемах острова, управляемого коммунистами. Диас-Канель также призвал своих сторонников физически противостоять протестующим.

Правительство Кубы также провело в воскресенье заседание для обсуждения протестов, сообщают государственные СМИ. В нем приняли участие высокопоставленные члены, в том числе бывший президент и глава Коммунистической партии Рауль Кастро, брат бывшего президента Фиделя Кастро.

Кастро ушел со своей последней руководящей должности в апреле, прежде чем передать власть своему избранному преемнику Диасу-Канелю. В то время Диас-Канель сказал, что с Кастро будут консультироваться по всем основным вопросам, затрагивающим остров.

Причины и последствия протестов на Кубе

Что происходит в Кубе и чем может закончиться, для портала "Комментарии" проанализировал доктор политических наук, профессор Валентин Якушик.

"Нынешние антиправительственные акции на Кубе по своей социальной природе являются организованным протестом определенной части городского населения – прежде всего, против нехватки продовольствия на острове (но умирающих от голода в стране нет) и перебоев с энергоснабжением. А также против иных подобных житейских тягот, ставших для населения острова ежедневной практикой", – отмечает эксперт.

По его словам, нехватка продовольствия связана, в первую очередь, с жесткой экономической блокадой Кубы, объявленной и организованной и США. Это внеправовые и незаконные с точки зрения международного права меры, облеченные в форму национальных правовых норм США, акцентирует Валентин Якушик.

Нынешний дефицит электроэнергии вызван выходом из строя одной из крупнейших на острове электростанций. Доставка запасных частей тормозится в результате все той же экономической блокады острова, в условиях которой зарубежные фирмы опасаются санкций со стороны властей США.

"Протестовали и против нехватки медикаментов, – продолжает эксперт. – И это в условиях, когда на Кубе действует одна из наиболее эффективных в мире и доступных всем гражданам система здравоохранения. А большинство используемых и достаточных для всех лекарств выпускается на Кубе (не ввозятся из-за границы). В том числе создана и используется собственная вакцина против ковида. Но для производства многих лекарств нужны те или иные импортные компоненты. И тут снова – влияние усиления экономической блокады со стороны США. Производство ряда лекарственных препаратов на острове остановилось из-за отсутствия импортируемых составляющих".

Конечно, жесткие антиковидные ограничительные меры в условия карантина (локдауна) не добавили ощущения благополучия в семьях кубинцев. Но Валентин Якушик предлагает вспомнить, что происходило в США, Великобритании, Франции. Какие были там волнения и даже настоящие восстания. В ряде развитых стран Запада национальные системы здравоохранения во многих случаях просто коллапсировали.

"Есть на острове и бюрократизм и неповоротливость государственных и муниципальных служащих. Но где такого нет? К слову, на днях, в связи с поиском путей выхода из сложившейся ситуации, ряд кубинских министров в течение пяти часов на телевидении отвечали на общественную критику", – отмечает эксперт.

Он также обращает внимание, что выступления протестующих состоялись практически одновременно в различных регионах острова, то есть были довольно хорошо подготовленными.

"Протестное движение активно координировалось по телефону и отчасти по Интернету, который пока еще слабоват на Кубе. Есть явные подтверждения того, что активные координационные центры находятся за пределами Кубы – во Флориде, США, где живет многочисленная кубинская эмиграция, среди которой действуют мощные политические организации, преследующие цель свержения нынешнего строя на острове. Цветной революции не получилось, но были массовые протесты, беспорядки и грабежи. Конечно же, есть и арестованные, прежде всего среди тех, кто грабил магазины, совершал акты вандализма, – отмечает Валентин Якушик. – Куба переживает сложные времена. Но у ее народа и политического руководства есть необходимый потенциал для принятия действенных решений, обеспечивающих безопасность, спокойствие, больший динамизм и социальную справедливость".

Ранее "Комментарии" писали, что на Кубе упал и взорвался метеорит.

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