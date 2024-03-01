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Аргентина подсунула свинью России. Как это помогло ВСУ

Аргентина передала Украине два вертолета Ми-171Е, которые она ранее получила от России, сообщает Financial Times. Решение о таком шаге было принято президентом страны Хавьером Милей

сегодня, 18:23
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как подчеркивает издание, президент Аргентины все же предпочитает союзы с "странами, защищающими свободу". В эти страны входят Соединенные Штаты и Израиль, его Милей посетил недавно, а также Украина, получившая от Аргентины вертолеты российского производства.

Аргентина подсунула свинью России. Как это помогло ВСУ

Хавьер Милей

Кроме того, издание напомнило, что Милей намерен уже в этом году провести для Украины "саммит поддержки Латинской Америки".

Такая позиция аргентинского лидера резко контрастирует с поведением других лидеров стран Латинской Америки, все же поддерживающих Россию и даже призывающих Украину пожертвовать своими территориями ради мира. Кроме того, Бразилия хотела даже выступить в роде миротворца, чтобы помочь дипломатическим путем урегулировать "конфликт" в Украине.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский побывал в Аргентине на инаугурации президента. Там, в частности, он неформально пообщался с венгерским премьером Виктором Орбаном, поддерживающим российские нарративы и призывающим к миру в Украине путем переговоров.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия массово начала терять свою авиацию на фронте. В частности, за только две недели февраля она потеряла 13 своих самолетов. Большая часть из них была сбита в районе Авдеевки. Как отмечают военные, они почувствовали, что на фронте стало меньше вражеской авиации. В частности, говорят они, по позициям Сил обороны стали реже применять КАБ. Раньше же враг сбрасывал их полчаса.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что российские самолеты и пилоты все чаще будут попадать в зону поражения ПВО. Несмотря на небольшое количество, воздушные силы обладают средствами, которыми можно их "доставать".





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Источник: https://www.ft.com/content/4d789837-0408-4513-a0d7-0d6ce5a8c740
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