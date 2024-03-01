Как подчеркивает издание, президент Аргентины все же предпочитает союзы с "странами, защищающими свободу". В эти страны входят Соединенные Штаты и Израиль, его Милей посетил недавно, а также Украина, получившая от Аргентины вертолеты российского производства.

Хавьер Милей

Кроме того, издание напомнило, что Милей намерен уже в этом году провести для Украины "саммит поддержки Латинской Америки".

Такая позиция аргентинского лидера резко контрастирует с поведением других лидеров стран Латинской Америки, все же поддерживающих Россию и даже призывающих Украину пожертвовать своими территориями ради мира. Кроме того, Бразилия хотела даже выступить в роде миротворца, чтобы помочь дипломатическим путем урегулировать "конфликт" в Украине.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский побывал в Аргентине на инаугурации президента. Там, в частности, он неформально пообщался с венгерским премьером Виктором Орбаном, поддерживающим российские нарративы и призывающим к миру в Украине путем переговоров.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия массово начала терять свою авиацию на фронте. В частности, за только две недели февраля она потеряла 13 своих самолетов. Большая часть из них была сбита в районе Авдеевки. Как отмечают военные, они почувствовали, что на фронте стало меньше вражеской авиации. В частности, говорят они, по позициям Сил обороны стали реже применять КАБ. Раньше же враг сбрасывал их полчаса.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что российские самолеты и пилоты все чаще будут попадать в зону поражения ПВО. Несмотря на небольшое количество, воздушные силы обладают средствами, которыми можно их "доставать".





