Аргентиной было принято решение послать оружие для Украины, об этом в рамках конгресса правых сил Латинской Америки в Бразилии заявил министр обороны страны Луис Альфонсо Петри.

Аргентина

"В прошлом Аргентина обменивалась объятиями с Венесуэлой, Кубой и Ираном, а теперь мы делаем это со странами, которые борются за свое выживание", — сказал министр обороны.

По его словам, Аргентина решила подать заявку на вступление в НАТО, а также закупить боевые самолеты F-16 вместо китайских машин. Кроме того, добавил министр, было также принято решение оказать помощь Украине, прислав ей оружие, необходимое для ведения войны с Россией.

"Мы не можем оставаться нейтральными в этой ситуации. Мы должны быть на стороне стран, защищающих свою свободу и демократию", – сказал Петри.

Кроме того, министр обороны сообщил, что Аргентина решила принять участие в мирном саммите Киева. Вероятно, речь идет о втором саммите мира, который, возможно, состоится в сентябре в Саудовской Аравии. Хотя Киев заявлял, что рассматривает несколько стран для проведения этого саммита.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в середине июня в Швейцарии состоялся саммит мира, на котором рассмотреть только три пункта из формулы мира президента Владимира Зеленского, а именно: вопросы продовольственной и ядерной безопасности, а также вопросы обмена пленными.

Кроме того, известно, что на саммит в Швейцарию не пригласили Россию. Впрочем, по результатам саммита стало известно, что на следующую встречу Россию позовут. При этом Киев допустил возможность того, что между РФ и Украиной могут пройти переговоры по примеру заключения "зернового соглашения". Хотя в России такую схему ведения переговоров через посредников отвергли.



