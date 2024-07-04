Стало известно, поддерживает ли Путин идею ведения переговоров через посредников

Кремлевский диктатор Владимир Путин раскритиковал идею президента Владимира Зеленского вести переговоры между Украиной и Россией по миру через посредников.

Владимир Путин

"Окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только из-за них мне кажется маловероятным. В первую очередь потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы. И более того – даже не то чтобы подписывать окончательные документы, а привести к подписанию даже окончательного документа", – заявил он.

Вместе с тем, кремлевский диктатор Путин подчеркнул, что именно посредничество в переговорах, как это было весной 2022 года с Турцией, он приветствует.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Россия могли бы поговорить о мире через посредников, по примеру заключения зернового соглашения. Тогда Украина и Россия вели переговоры не между собой на прямую, а через Турцию и ООН. Тогда было заключено два соглашения – между Украиной, ООН и Турцией и Россией, ООН и Турцией. Соглашение действовало около года, пока Россия не начала его нарушать, затем выдвигать новые неприемлемые условия. Все завершилось тем, что РФ заявила о том, что выходит из этого соглашения.

При этом в Украине идею с посредничеством считают жизнеспособной. В частности, политологи даже обсуждают, кто мог стать таким посредником. Говорилось о том, что посредником должна быть страна, авторитетная для Украины и РФ. Среди возможных посредников называли ОАЭ, Саудовскую Аравию, Китай и даже Венгрию.

Кроме того, кремлевский диктатор заявил о том, что РФ считает , что заключить мир с РФ можно по лекалам стамбульских договоренностей.



