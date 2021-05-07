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Главная Новости Мир Южная Америка Бойня в Рио-де-Жанейро: появились новые подробности перестрелки
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Бойня в Рио-де-Жанейро: появились новые подробности перестрелки

Очевидцы рассказывают, что это была настоящая война

сегодня, 03:25
Автор:

Ольга Чародий

Спецоперация по борьбе с незаконной торговлей наркотиками в Рио-де-Жанейро привела к масштабной перестрелке в городском метро. По официальным данным погибли 25 человек. Полиция утверждает, что 24 из них — то подозреваемые. Также погиб офицер полиции, которому пуля попала в голову. Еще четыре человека — двое полицейских и два пассажира метро — получили огнестрельные ранения.

Бойня в Рио-де-Жанейро: появились новые подробности перестрелки

Перестрелка в Рио-де-Жанейро (фото из открытых источников)

В ходе операции был перекрыт целый район. Он называется Жакарезиньо и располагается в северной части Рио-де-Жанейро. Это одна из местных фавел. Так в Бразилии называют бедные кварталы, в которых правит не закон, а преступные кланы.

Жители Жакарезиньо жалуются, что не могли покинуть фавелу.

Очевидцы рассказывают, что это была настоящая война. Все началось примерно в 06:45 по местному времени. И полицейские, и члены наркокартеля использовали автоматическое оружие и гранаты. Стрельба велась даже в метро!

 Напомним, Помимо активной перестрелки в квартале, фиксировались и звуки взрывов, как от гранат. Однако эти детали в полиции пока не комментируют. Бразильские журналисты сообщают, что из-за проведения спецоперации многие местные жители оказались буквально заблокированы в своих домах. Исключением не стали даже девушка, которая должна была выйти замуж, и беременная женщина, нуждающаяся в кесаревом сечении. Ближайшую к месту перестрелки медицинскую клинику из соображений безопасности решили закрыть.


Отмечается, что перестрелка 6 мая — одна из самых "кровавых" операций местной полиции с лета 2016 года. К слову, в прокуратуре уже заинтересовались организацией действий правоохранителей, ведь пока в Рио-де-Жанейро запрещены подобные облавы на наркоторговцев из-за коронавирусной пандемии. Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что 6 мая после прицельного обстрела российскими оккупантами ВСУ понесли человеческие потери. Подробности читайте в нашем материале.


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