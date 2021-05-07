Бойня в Рио-де-Жанейро: появились новые подробности перестрелки

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Ольга Чародий
Спецоперация по борьбе с незаконной торговлей наркотиками в
Рио-де-Жанейро привела к масштабной перестрелке в городском метро. По
официальным данным погибли 25 человек. Полиция утверждает, что 24 из них — то
подозреваемые. Также погиб офицер полиции, которому пуля попала в голову. Еще
четыре человека — двое полицейских и два пассажира метро — получили
огнестрельные ранения.
Перестрелка в Рио-де-Жанейро (фото из открытых источников)
В ходе операции был перекрыт целый район. Он называется
Жакарезиньо и располагается в северной части Рио-де-Жанейро. Это одна из
местных фавел. Так в Бразилии называют бедные кварталы, в которых правит не
закон, а преступные кланы.
Жители Жакарезиньо жалуются, что не могли покинуть фавелу.
Очевидцы рассказывают, что это была настоящая война. Все
началось примерно в 06:45 по местному времени. И полицейские, и члены
наркокартеля использовали автоматическое оружие и гранаты. Стрельба велась даже
в метро!
Напомним, Помимо активной перестрелки в квартале, фиксировались и звуки взрывов, как от гранат. Однако эти детали в полиции пока не комментируют. Бразильские журналисты сообщают, что из-за проведения спецоперации многие местные жители оказались буквально заблокированы в своих домах. Исключением не стали даже девушка, которая должна была выйти замуж, и беременная женщина, нуждающаяся в кесаревом сечении. Ближайшую к месту перестрелки медицинскую клинику из соображений безопасности решили закрыть.
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