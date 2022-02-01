Дома превратились в руины: в Бразилии наводнения убивают людей (ФОТО)

Бразилия страдает от непогоды. Об этом пишет издание The Watchers.

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

Бразилию накрыли масштабные наводнения и оползни. Согласно данным СМИ, в настоящее время число жертв стихии уже составляет более двух десятков (21 человек). Кроме того, девять граждан получили ранения различной степени тяжести. Многие числятся пропавшими без вести.

Фото: Reuters

Поисками пострадавших занимаются сотрудники спасательной службы и медики. Поисково-спасательные операции проводятся круглосуточно.

Фото: Reuters

Отмечается, что с начала сезона проливных дождей на территории двух бразильских штатов погибло более 40 граждан.

В Сети появляются фотографии с места событий. На опубликованных кадрах видно, как улицы городов превращаются в реки, а здания уничтожаются оползнями.

Всего без крова над головой остались по меньшей мере 600 семей.

Фото: Reuters

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что медики рассказали, кому грозит тяжелое течение штамма "Омикрон". Японские специалисты фиксируют увеличение случаев госпитализации у одной из возрастных групп.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Японии начал извергаться мощный и опасный вулкан. В результате вулканической активность в воздух были выброшены огромные клубы пепла. Отмечается, что извержение произошло неподалёку от города, в котором проживает более полу миллиона граждан.

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