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Дома превратились в руины: в Бразилии наводнения убивают людей (ФОТО)

Бразилию накрыли оползни и наводнения

сегодня, 14:45
Автор:

Денис Подставной
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Бразилия страдает от непогоды. Об этом пишет издание The Watchers. 

Дома превратились в руины: в Бразилии наводнения убивают людей (ФОТО)

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

Бразилию накрыли масштабные наводнения и оползни. Согласно данным СМИ, в настоящее время число жертв стихии уже составляет более двух десятков (21 человек). Кроме того, девять граждан получили ранения различной степени тяжести. Многие числятся пропавшими без вести. 

Дома превратились в руины: в Бразилии наводнения убивают людей (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters 

Поисками пострадавших занимаются сотрудники спасательной службы и медики. Поисково-спасательные операции проводятся круглосуточно. 

Дома превратились в руины: в Бразилии наводнения убивают людей (ФОТО) - фото 3

Фото: Reuters 

Отмечается, что с начала сезона проливных дождей на территории двух бразильских штатов погибло более 40 граждан. 

В Сети появляются фотографии с места событий. На опубликованных кадрах видно, как улицы городов превращаются в реки, а здания уничтожаются оползнями. 

Всего без крова над головой остались по меньшей мере 600 семей. 

Дома превратились в руины: в Бразилии наводнения убивают людей (ФОТО) - фото 4

Фото: Reuters 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что медики рассказали, кому грозит тяжелое течение штамма "Омикрон". Японские специалисты фиксируют увеличение случаев госпитализации у одной из возрастных групп. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Японии начал извергаться мощный и опасный вулкан. В результате вулканической активность в воздух были выброшены огромные клубы пепла. Отмечается, что извержение произошло неподалёку от города, в котором проживает более полу миллиона граждан. 

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Источник: https://watchers.news/2022/01/31/floods-landslides-sao-paulo-brazil-january-2022/
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