В небо поднялись огромные клубы пепла: в Японии началось извержение опасного вулкана (ВИДЕО)

В Японии начался извергаться вулкан. Об этом пишет издание Корреспондент.

Вулканическая лава. Иллюстрация из открытых источников

Вчера, 28 января, на полуострове Осуми острова Кюсю в японской префектуре Кагосима начал извергаться вулкан Сакура-дзима. В результате вулканической активности над островом Кюсю были выброшены столбы дыма и пепла.

В материале отмечается, что Сакура-дзима расположен рядом с побережьем Кагосимы, где проживает около шестисот тысяч человек.

Специалисты тщательно наблюдают за данным вулканом, так как он считается опасным из-за своего взрывного потенциала.

Для справки: крупнейшие извержения вулкана Сакура-дзима происходили в 1471 и 1914 годах.

В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно заметить, как клубы дыма и пепла вздымаются высоко в воздух.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что мощный тропический циклон продолжает свирепствовать на территориях нескольких африканских стран. Из-за ливней начали образовываться наводнения. Согласно данным СМИ, в настоящее время в трех странах от последствий непогоды погибли, как минимум несколько десятков граждан. Разрушены тысячи зданий.

Издание "Комментарии" сообщало о том, что у Путина допустили вероятность встречи с Зеленским в Пекине. В Офисе президента Зеленского пока не сообщали о планах главы государства посетить открытие Олимпиады.

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