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В небо поднялись огромные клубы пепла: в Японии началось извержение опасного вулкана (ВИДЕО)

Сакура-дзима расположен рядом с побережьем Кагосимы, где проживает около шестисот тысяч человек

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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В Японии начался извергаться вулкан. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В небо поднялись огромные клубы пепла: в Японии началось извержение опасного вулкана (ВИДЕО)

Вулканическая лава. Иллюстрация из открытых источников

Вчера, 28 января, на полуострове Осуми острова Кюсю в японской префектуре Кагосима начал извергаться вулкан Сакура-дзима. В результате вулканической активности над островом Кюсю были выброшены столбы дыма и пепла. 

В материале отмечается, что Сакура-дзима расположен рядом с побережьем Кагосимы, где проживает около шестисот тысяч человек. 

Специалисты тщательно наблюдают за данным вулканом, так как он считается опасным из-за своего взрывного потенциала. 

Для справки: крупнейшие извержения вулкана Сакура-дзима происходили в 1471 и 1914 годах. 

В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно заметить, как клубы дыма и пепла вздымаются высоко в воздух. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что мощный тропический циклон продолжает свирепствовать на территориях нескольких африканских стран. Из-за ливней начали образовываться наводнения. Согласно данным СМИ, в настоящее время в трех странах от последствий непогоды погибли, как минимум несколько десятков граждан. Разрушены тысячи зданий. 

Издание "Комментарии" сообщало о том, что у Путина допустили вероятность встречи с Зеленским в ПекинеВ Офисе президента Зеленского пока не сообщали о планах главы государства посетить открытие Олимпиады. 

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Источник: https://korrespondent.net/world/4442027-v-yaponyy-nachalos-yzverzhenye-vulkana-sakura-dzyma
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