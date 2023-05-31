Два президента раскритиковали бразильского лидера Лула да Силву за поддержку диктатора

Президенты Уругвая и Чили высказали критические комментарии в сторону бразильского лидера Лула да Силвы. Президент Бразилии встретился с авторитарным диктатором Венесуэлы Николасом Мадуро и поддержал легитимность его власти в стране. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Brazil Reports.

Президент Бразилии Лула да Силва. Фото из открытых источников

Президент Бразилии Лула да Силва за день до саммита президентов Южной Америки встретился с Николасом Мадуро. Лидеры своих стран провели совместную конференцию, а бразильский президент раскритиковал санкции США, наложенные на Мадуро из-за нарушений прав человека и антидемократических действий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Это абсурд для людей, защищающих демократию, отрицать, что вы президент Венесуэлы, избранный народом", — сказал Лула да Силва.

Президент Уругвая Луис Лакалье Поу отреагировал на такие слова на закрытой встрече лидеров государств

"Всем известно, что мы думаем о Венесуэле и ее правительстве", — сказал Лакалье Поу намекнув на сомнительные обстоятельства, с которыми пришел Мадуро к власти в Венесуэле.

После закрытой встречи поддержал позицию и президент Чили Габриэль Борик.

"Я не согласен с тем, что сказал президент Лула, по ситуации с правами человека в Венесуэле. Я имел возможность увидеть ужас венесуэльцев. Этот вопрос нуждается в твердой позиции", — сказал Габриэль Борик.

Напомним, что после прихода к власти Мадуро страну покинуло более семи миллионов венесуэльцев из-за экономической ситуации и проблем с правами человека. Международная неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что режим Мадуро несет ответственность за различные действия против прав человека: внесудебные казни, исчезновение, заключение политических оппонентов и другие преступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Бразилии принял важное решение для защиты окружающей среды.

Также "Комментарии" писал, что, несмотря на три дня саммита G7 в Японии, Владимир Зеленский не смог встретиться с лидером, предлагавшим свое мирное предложение для Украины.