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Главная Новости Мир Южная Америка Город инков Мачу-Пикчу открыли только для одного туриста
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Город инков Мачу-Пикчу открыли только для одного туриста

Мужчина смог попасть в Мачу-Пикчу благодаря особом прошении

сегодня, 16:25
Автор:

Светлана Шкурупий

В Андах на территории Перу расположен древний город инков Мачу-Пикчу — одна из таинственных и величественных достопримечательностей, которая входит в список Новых Чудес Света. Это место является центром массового туризма. Но в этом году, из-за пандемии коронавируса, город пришлось закрыть. Посетить его удалось лишь одному единственному путешественнику из Японии. Об этом сообщает издание ВВС.

Город инков Мачу-Пикчу открыли только для одного туриста

bbc

Дело в том, что мужчина приехал в Перу еще в марте, чтобы увидеть цитадель инков, но так и не сумел этого сделать из-за того, что город закрыли, а он сам "застрял" в городе Куско. Из-за пандемии, международные перелеты были отменены, а передвижение по стране ограничено. 

Местные жители подсказали японскому туристу отправить чиновникам специальный запрос, чтобы для него открыли Мачу-Пикчу. И спустя некоторое время, ему ответили и пригласили на экскурсию. В городе Куско он был единственными иностранным туристом, поэтому цитадель инков открыли только для него. Он прогулялся по городу в компании директора парка.

Для остальных туристов Мачу-Пикчу откроют в ноябре, но количество желающих посетить древний город будет ограничено.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что женщина из Канады вернула артефакты, которые украла 15 лет назад в городе Помпеи.


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