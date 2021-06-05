Как танцующие дьяволы в Венесуэле пытаются прогнать коронавирус – фоторепортаж

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Татьяна Веремеева
Члены венесуэльского церемониального братства, известного
как Танцующие дьяволы, провели свое ежегодное празднование Тела Христова,
призвав к прекращению пандемии COVID-19 в стране и во всем мире. Об этом пишет Reuters.
Карнавал в Венесуэле. Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Группы взрослых мужчин и молодежи в городах вдоль
центрального побережья Венесуэлы начиная с 1700-х годов одеваются в дьявольские
маски и проводят ритуал, в котором они сдаются Богу, как часть символической
победы добра над злом. По данным министерства культуры, в праздновании
римско-католического праздника сочетаются местные, африканские и испанские
традиции.
Празднества в Найгуате, городе в 52 километрах к северо-востоку от столицы Каракаса, начались в середине утра в четверг и закончились после 6 часов вечера по местному времени. Жители играли на барабанах для танцоров, которые одевались как дьяволы, которые принимали форму животных, таких как лошади, собаки или кошки, с колокольчиками, привязанными к их талиям.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) объявила Танцующих дьяволов частью нематериального культурного наследия человечества в 2012 году.
Власти разрешили фестиваль, потому что дьяволы носят
маски под декоративными масками, а церемония на открытом воздухе соблюдала меры
по дистанцированию от пандемии, сказал Эфрен Ириарте – глава ассоциации
танцующих дьяволов в Найгуате.
Официальные данные Венесуэлы показывают более 238 000
случаев заболевания коронавирусом и 2689 смертей, но многие эксперты в области
здравоохранения считают, что фактические цифры могут быть намного выше.
Напомним, ученые
рассказали, кому нужно принимать антибиотики при коронавирусе.
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