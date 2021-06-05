Как танцующие дьяволы в Венесуэле пытаются прогнать коронавирус – фоторепортаж

Члены венесуэльского церемониального братства, известного как Танцующие дьяволы, провели свое ежегодное празднование Тела Христова, призвав к прекращению пандемии COVID-19 в стране и во всем мире. Об этом пишет Reuters.



Карнавал в Венесуэле. Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Группы взрослых мужчин и молодежи в городах вдоль центрального побережья Венесуэлы начиная с 1700-х годов одеваются в дьявольские маски и проводят ритуал, в котором они сдаются Богу, как часть символической победы добра над злом. По данным министерства культуры, в праздновании римско-католического праздника сочетаются местные, африканские и испанские традиции.

Празднества в Найгуате, городе в 52 километрах к северо-востоку от столицы Каракаса, начались в середине утра в четверг и закончились после 6 часов вечера по местному времени. Жители играли на барабанах для танцоров, которые одевались как дьяволы, которые принимали форму животных, таких как лошади, собаки или кошки, с колокольчиками, привязанными к их талиям.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) объявила Танцующих дьяволов частью нематериального культурного наследия человечества в 2012 году.

Власти разрешили фестиваль, потому что дьяволы носят маски под декоративными масками, а церемония на открытом воздухе соблюдала меры по дистанцированию от пандемии, сказал Эфрен Ириарте – глава ассоциации танцующих дьяволов в Найгуате.

Официальные данные Венесуэлы показывают более 238 000 случаев заболевания коронавирусом и 2689 смертей, но многие эксперты в области здравоохранения считают, что фактические цифры могут быть намного выше.

Напомним, ученые рассказали, кому нужно принимать антибиотики при коронавирусе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!