logo
Русский Українська

BTC/USD

31802.41

ETH/USD

1904.52

LTC/USD

120.04

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Южная Америка Как выглядят 4 тонны кокаина: в Коста-Рике изъяли огромную партию наркотиков (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Как выглядят 4 тонны кокаина: в Коста-Рике изъяли огромную партию наркотиков (ФОТО)

Местные правоохранители могут изъять 40 тонн только марихуаны в этом году

сегодня, 08:18
Автор:

Татьяна Веремеева

Полиция Коста-Рики в воскресенье изъяла 4,3 тонны кокаина, происходящего из Колумбии, второй по величине наркопреступности центральноамериканской стране и самой крупной в этом году. Об этом сообщает Reuters.

Как выглядят 4 тонны кокаина: в Коста-Рике изъяли огромную партию наркотиков (ФОТО)

Партия кокаина в Коста-Рике

Крупные контрабанды кокаина в последние годы породили опасения, что Коста-Рика стала важной транзитной страной для колумбийских наркотиков, направляющихся в Европу, что встревожило чиновников в одной из самых стабильных стран Центральной Америки.

Партия кокаина перевозилась в контейнере с керамической плиткой на борту коммерческого судна, которое прибыло в коста-риканский порт Моин из колумбийского карибского порта Турбо, сообщило Министерство безопасности Коста-Рики.

По данным Министерства безопасности Коста-Рики, в 2020 году власти Коста-Рики изъяли почти 57 тонн кокаина, что на 56% больше, чем годом ранее. В прошлом году они изъяли 14,5 тонны марихуаны.

Как выглядят 4 тонны кокаина: в Коста-Рике изъяли огромную партию наркотиков (ФОТО) - фото 2
Как выглядят 4 тонны кокаина: в Коста-Рике изъяли огромную партию наркотиков (ФОТО) - фото 3

Напомним, народный депутат Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве и ранее исключили из фракции "Слуга Народа", совершил ДТП во Львове. После он еще и напал на свидетеля, который снимал все на телефон.

Авария случилась около двух часов дня на площади Мицкевича. Юрченко на автомобиле Ford Mustang въехал задним ходом в Volkswagen Jetta, который двигался по главной дороге. После столкновения народный депутат напал на водителя Volkswagen, ударил его и отобрал смартфон. В результате аварии получили повреждения и другие машины. По данным издания, тест показал, что Юрченко был в состоянии наркотического опьянения.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ