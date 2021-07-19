Как выглядят 4 тонны кокаина: в Коста-Рике изъяли огромную партию наркотиков (ФОТО)

Полиция Коста-Рики в воскресенье изъяла 4,3 тонны кокаина, происходящего из Колумбии, второй по величине наркопреступности центральноамериканской стране и самой крупной в этом году. Об этом сообщает Reuters.



Партия кокаина в Коста-Рике

Крупные контрабанды кокаина в последние годы породили опасения, что Коста-Рика стала важной транзитной страной для колумбийских наркотиков, направляющихся в Европу, что встревожило чиновников в одной из самых стабильных стран Центральной Америки.

Партия кокаина перевозилась в контейнере с керамической плиткой на борту коммерческого судна, которое прибыло в коста-риканский порт Моин из колумбийского карибского порта Турбо, сообщило Министерство безопасности Коста-Рики.

По данным Министерства безопасности Коста-Рики, в 2020 году власти Коста-Рики изъяли почти 57 тонн кокаина, что на 56% больше, чем годом ранее. В прошлом году они изъяли 14,5 тонны марихуаны.

Напомним, народный депутат Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве и ранее исключили из фракции "Слуга Народа", совершил ДТП во Львове. После он еще и напал на свидетеля, который снимал все на телефон.

Авария случилась около двух часов дня на площади Мицкевича. Юрченко на автомобиле Ford Mustang въехал задним ходом в Volkswagen Jetta, который двигался по главной дороге. После столкновения народный депутат напал на водителя Volkswagen, ударил его и отобрал смартфон. В результате аварии получили повреждения и другие машины. По данным издания, тест показал, что Юрченко был в состоянии наркотического опьянения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!