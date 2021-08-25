Колумбиец семь раз привился от COVID-19

Житель Колумбии семь раз привился от COVID-19, фото из открытых источников

В ходе служебного расследования выяснилось, что колумбиец, который получил семь доз вакцины, пожилой человек. Об этом пишет издание Noticias Caracol.

В городе Кали, расположенном на западе Колумбии, местные органы здравоохранения обнаружили неординарный случай с вакцинацией. Выяснилось, что 60-летний местный житель решил сделать максимальное количество прививок от COVID-19. Мужчина обошел все крупнейшие центры вакцинации в городе и успел получить семь доз различных вакцин от коронавируса. В частности, мужчина получил Sinovac, AztraZeneca, Pfizer и Janssen.

Произошло это еще в июле, сообщила секретарь здравоохранения Кали Майерланди Торрес. С тех пор проводилось служебное расследование. Кстати, с колумбийцем все хорошо. По данным органов здравоохранения, его организм не показал никакой реакции на количество иммунизаторов, которые человек получил. Санкции к колумбийцу применяться не будут.

Отныне каждый должен сначала заполнить электронную форму согласия на вакцинацию. К таким действиям прибегли, чтобы контролировать сколько человек получил доз и какой вакцины.

Также органы здравоохранения начнут поиск других людей, которые смогли получить больше доз, чем установлено.



Как сообщал портал "Комментарии", пациентам, которые лечатся от онкологических заболеваний, о прививках нужно позаботиться заранее. И не совмещать с этой процедурой курс иммуносупрессивной терапии. Другим категориям больных украинцев прививки просто необходимы, убеждают медики.

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