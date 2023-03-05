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Колумбия вывезет 70 бегемотов Пабло Эскобара

В Индию и Мексику

сегодня, 15:15
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Автор:

Константин Куликов

Власти Колумбии отправят в Индию и Мексику 70 гиппопотамов. Это потомство животных, обитавших в частном зоопарке наркодельца Пабло Эскобара. После смерти Эскобара гиппопотамы были выпущены на волю и расплодились настолько, что уже представляют угрозу экосистеме. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Колумбия вывезет 70 бегемотов Пабло Эскобара

Пабло Ескобар завіз до Колумбії бегемотів

В усадьбе главы Медельинского картеля Эскобара был зверинец, в котором жили экзотические животные. Помимо зебр, бизонов, страусов и других животных, там были четыре бегемота: самец и три самки. После гибели Эскобара в 1993 году большинство животных из его усадьбы были переданы в зоопарки, но гиппопотамов выпустили в живую природу, так как их было слишком трудно транспортировать. Гиппопотамы прижились в колумбийских реках. Сейчас их популяция составляет около 150 особей и продолжает расти. Зоологи беспокоятся, что несвойственный для Колумбии вид может представлять угрозу для сложившейся экосистемы и для местных жителей.


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Планируется, что 60 гиппопотамов будут переданы в заповедники Индии, и ещё 10 — в Мексику. Ни первая страна, ни вторая не являются для бегемотов странами происхождения, но в их заповедниках смогут контролировать их численность, что не удалось в Колумбии. Возврат бегемотов в Африку, где они являются эндемичным видом, не разрешён.

Ранее местные жители сообщали о столкновениях с агрессивными животными.

Биологи призывали отстреливать животных, но власти предпочли более мягкие варианты, учитывая, что на своей родине — в Африке — гиппопотамы находятся под угрозой вымирания.

Тем временем, в Латвии дерусифицировали вокзал, а в Одессе — два района



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