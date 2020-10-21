Кошка отбила маленького ребенка у агрессивной собаки - опубликовано уникальное видео

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Дмитрий Симоненко
Принято считать, что кошки недолюбливают и боятся собак. И если с первым утверждением, за исключением некоторых случаев, можно согласиться, то, просматривая видно, опубликованное на развлекательном портале reddit.com, понимаешь, что коты абсолютно бесстрашные животные, способные постоять не только за себя, но в некоторых случаях и спасти человека.
Фото ua.depositphotos.com
Случай,
который зафиксировала камера, произошел на днях в Бразилии. На записи видно,
что маленький мальчик, возрастом 3-4 лет, швырнул камень в бездомную собаку.
Реакция животного не заставила себя ждать – она кинулась на ребенка. И все
могло бы закончиться печально, если бы неизвестно откуда взявшаяся кошка,
которая во всю прыть прыгнула на своего извечного врага, а потом, сделав
отвлекающий манёвр, увлекла в погоню за собой.
Именно это и
спасло малыша. Буквально через пару секунд появилась женщина, которая увела
ребенка с места происшествия. Будем надеяться, что мальчик отделался легким
испугом и запомнит правило, что собак дразнить ни в коем случае нельзя.
Cat saves child from dog attack from r/AnimalsBeingBros
Ранее
"Комментарии" сообщали о том, что в США копы устроили погоню за нарушителем ПДД, а когда остановили авто – увидели на водительском сидении собаку.
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