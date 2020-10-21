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Главная Новости Мир Южная Америка Кошка отбила маленького ребенка у агрессивной собаки - опубликовано уникальное видео
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Кошка отбила маленького ребенка у агрессивной собаки - опубликовано уникальное видео

Кошки всегда заботятся о нас, даже если мы этого не замечаем

сегодня, 00:06
Автор:

Дмитрий Симоненко

Принято считать, что кошки недолюбливают и боятся собак. И если с первым утверждением, за исключением некоторых случаев, можно согласиться, то, просматривая видно, опубликованное на развлекательном портале reddit.com, понимаешь, что коты абсолютно бесстрашные животные, способные постоять не только за себя, но в некоторых случаях и спасти человека. 

Кошка отбила маленького ребенка у агрессивной собаки - опубликовано уникальное видео

Фото ua.depositphotos.com

Случай, который зафиксировала камера, произошел на днях в Бразилии. На записи видно, что маленький мальчик, возрастом 3-4 лет, швырнул камень в бездомную собаку. Реакция животного не заставила себя ждать – она кинулась на ребенка. И все могло бы закончиться печально, если бы неизвестно откуда взявшаяся кошка, которая во всю прыть прыгнула на своего извечного врага, а потом, сделав отвлекающий манёвр, увлекла в погоню за собой.

Именно это и спасло малыша. Буквально через пару секунд появилась женщина, которая увела ребенка с места происшествия. Будем надеяться, что мальчик отделался легким испугом и запомнит правило, что собак дразнить ни в коем случае нельзя.

 

Cat saves child from dog attack from r/AnimalsBeingBros

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в США копы устроили погоню за нарушителем ПДД, а когда остановили авто – увидели на водительском сидении собаку.


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