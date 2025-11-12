Напряжение растет: в Венесуэле заявили о массовой мобилизации и больших военных тренировках

В Венесуэле начинается массовая мобилизация военных, оружия и техники в ответ на наращивание американских военных кораблей и войск в Карибском море.

Венесуэльские военные. Фото: из открытых источников

Планируется, что сухопутные войска, воздушные, военно-морские и резервные силы страны проведут масштабные учения. Об этом пишет CNN.

По словам министра обороны Венесуэлы Падрино Лопеса, развертывание происходит в ответ на "империалистическую угрозу", которую составляет наращивание сил США.

В учениях также примет участие Боливарианское ополчение. Это резервные силы, состоящие из гражданских лиц, созданные еще бывшим президентом Уго Чавесом и названные в честь известного революционера Симона Боливара.

Падрино Лопес приписывает приказ о мобилизации непосредственно президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Министр обороны отмечает, что целью учений является "оптимизация командования, управления и связи" и обеспечение обороны страны.

К такому шагу Венесуэла прибегает на фоне роста напряженности между двумя странами, ведь наращивание сил в США в регионе продолжается. В частности, американские ВМС объявили, что крупнейший военный корабль Америки – авианосец USS Gerald R. Ford – уже прибыл в зону операций Южного командования США.

В конце прошлого месяца министр обороны США Пит Хегсет приказал персоналу авианосца отправиться в Карибское море из Европы. Корабль сопровождает ударная группа, включающая девять авиационных эскадрилий, два эсминца с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke — USS Bainbridge и USS Mahan, интегрированный командный корабль противовоздушной и противоракетной обороны и более 4000 моряков.

Издание напоминает, что Соединенные Штаты объясняют наращивание своих сил в регионе как направленное на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, в том числе их потоком в США.

