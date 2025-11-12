logo_ukra

BTC/USD

105018

ETH/USD

3552.8

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Пiвденна Америка Напруга зростає: у Венесуелі заявили про масову мобілізацію та великі військові тренування
commentss НОВИНИ Всі новини

Напруга зростає: у Венесуелі заявили про масову мобілізацію та великі військові тренування

У Венесуелі заявили про «масову мобілізацію» військових та техніки на тлі зростання напруженості у відносинах із США

12 листопада 2025, 14:04
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У Венесуелі розпочинається "масова мобілізація" військових, зброї та техніки у відповідь на нарощування американських військових кораблів та військ у Карибському морі.

Напруга зростає: у Венесуелі заявили про масову мобілізацію та великі військові тренування

Венесуельські військові. Фото: з відкритих джерел

Планується, що сухопутні війська, повітряні, військово-морські та резервні сили країни проведуть масштабні навчання.  Про це пише CNN.

За словами міністра оборони Венесуели Падріно Лопеса, розгортання відбувається у відповідь на "імперіалістичну загрозу", яку становить нарощування сил США.

У навчаннях також візьме участь Боліваріанське ополчення. Це резервні сили, що складаються з цивільних осіб, які були створені ще колишнім президентом Уго Чавесом і названі на честь відомого революціонера Симона Болівара.

Падріно Лопес приписує наказ про мобілізацію безпосередньо президенту Венесуели Ніколасу Мадуро. Міністр оборони наголошує, що метою навчань є "оптимізація командування, управління та зв'язку" та забезпечення оборони країни.

До такого кроку Венесуела вдається на тлі зростання напруженості між двома країнами, адже нарощування сил у США у регіоні триває. Зокрема, американські ВМС оголосили, що найбільший військовий корабель Америки — авіаносець USS Gerald R. Ford – уже прибув до зони операцій Південного командування США.

Наприкінці минулого місяця міністр оборони США Піт Хегсет наказав персоналу авіаносця вирушити до Карибського моря з Європи. Корабель супроводжує ударна група, яка включає дев'ять авіаційних ескадрилій, два есмінці з керованими ракетами класу Arleigh Burke — USS Bainbridge та USS Mahan, інтегрований командний корабель протиповітряної та протиракетної оборони й понад 4000 моряків.

Видання нагадує, що Сполучені Штати пояснюють нарощування своїх сил у регіоні як таке, що спрямоване на боротьбу з незаконним обігом наркотиків, в тому числі їх потоком до США.

Як повідомляв портал "Коментарі", на тлі можливої операції США, у Венесуелі публікували відео з польотами їхнього Су-30МК2, озброєного надзвуковими протикорабельними ракетами Х-31А. Таким чином там намагаються налякати американців.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://edition.cnn.com/
Теги:

Новини

Всі новини