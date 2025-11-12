Напруга зростає: у Венесуелі заявили про масову мобілізацію та великі військові тренування

У Венесуелі розпочинається "масова мобілізація" військових, зброї та техніки у відповідь на нарощування американських військових кораблів та військ у Карибському морі.

Венесуельські військові. Фото: з відкритих джерел

Планується, що сухопутні війська, повітряні, військово-морські та резервні сили країни проведуть масштабні навчання. Про це пише CNN.

За словами міністра оборони Венесуели Падріно Лопеса, розгортання відбувається у відповідь на "імперіалістичну загрозу", яку становить нарощування сил США.

У навчаннях також візьме участь Боліваріанське ополчення. Це резервні сили, що складаються з цивільних осіб, які були створені ще колишнім президентом Уго Чавесом і названі на честь відомого революціонера Симона Болівара.

Падріно Лопес приписує наказ про мобілізацію безпосередньо президенту Венесуели Ніколасу Мадуро. Міністр оборони наголошує, що метою навчань є "оптимізація командування, управління та зв'язку" та забезпечення оборони країни.

До такого кроку Венесуела вдається на тлі зростання напруженості між двома країнами, адже нарощування сил у США у регіоні триває. Зокрема, американські ВМС оголосили, що найбільший військовий корабель Америки — авіаносець USS Gerald R. Ford – уже прибув до зони операцій Південного командування США.

Наприкінці минулого місяця міністр оборони США Піт Хегсет наказав персоналу авіаносця вирушити до Карибського моря з Європи. Корабель супроводжує ударна група, яка включає дев'ять авіаційних ескадрилій, два есмінці з керованими ракетами класу Arleigh Burke — USS Bainbridge та USS Mahan, інтегрований командний корабель протиповітряної та протиракетної оборони й понад 4000 моряків.

Видання нагадує, що Сполучені Штати пояснюють нарощування своїх сил у регіоні як таке, що спрямоване на боротьбу з незаконним обігом наркотиків, в тому числі їх потоком до США.

Як повідомляв портал "Коментарі", на тлі можливої операції США, у Венесуелі публікували відео з польотами їхнього Су-30МК2, озброєного надзвуковими протикорабельними ракетами Х-31А. Таким чином там намагаються налякати американців.