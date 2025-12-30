Перуанские шаманы провели традиционный новогодний ритуал, которым сделали предсказание на следующий год.

Перуанские шаманы. Фото: из открытых источников

В этот раз они увидели тяжелую болезнь президента США Дональда Трампа, бегство диктатора Николаса Мадуро из Венесуэлы и окончание войны России против Украины, сообщает Reuters.

"Соединенные Штаты должны подготовиться, потому что Дональд Трамп серьезно заболеет", – объявил шаман Хуан де Диос Гарсия на пляже на юге Лимы.

Шаманы провели традиционное шествие, во время которого несли большие плакаты с портретами мировых лидеров. Над изображениями они скрестили мечи, жгли ладан, а некоторые фото даже затоптали.

"Мы видим, что Николас Мадуро побежден. Николас Мадуро уйдет из Венесуэлы. Его не захватят", — сказал Гарсия.

Шаманы также размахивали изображениями российского диктатора Владимира Путина, главы Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. При этом предсказали в новом году окончание войны России против Украины.

"Я вижу, что они поднимут флаг мира", – сказал Гарсия.

Такую церемонию шаманы в Перу проводят ежегодно в конце декабря.

Как писал портал "Комментарии", они и раньше предполагали конец войны в Украине , в частности, ожидали мира еще в 2023 году. В конце 2022 года шаманы провели традиционный ритуал и заявили, что мирный договор между Зеленским и Путиным будет подписан до августа 2023 года. Тогда они также пророчили землетрясение в северной части Америки и "много трагедий, преимущественно климатических".

Издание "Комментарии" также писало, что в 2019 году перуанские шаманы провели необычный новогодний ритуал – с цветами и песнями скупали в море портреты президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Таким образом, шаманы пытались "снизить напряжение", царившее между двумя мировыми лидерами и великими государствами.