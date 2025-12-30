Закінчення війни в Україні та серйозна хвороба Трампа: шамани в Перу зробили передбачення на 2026 рік

Перуанські шамани провели традиційний новорічний ритуал, яким зробили передбачення на наступний рік.

Перуанські шамани. Фото: з відкритих джерел

Цього разу вони побачили важку хворобу президента США Дональда Трампа, втечу диктатора Ніколаса Мадуро із Венесуели та закінчення війни Росії проти України, повідомляє Reuters.

"Сполучені Штати повинні підготуватися, бо Дональд Трамп серйозно захворіє", – оголосив шаман Хуан де Діос Гарсія на пляжі на півдні Ліми.

Шамани провели традиційну ходу, під час якої несли великі плакати із портретами світових лідерів. Над зображеннями вони схрестили мечі, палили ладан, а деякі фото навіть затоптали.

"Ми бачимо, що Ніколас Мадуро переможений. Ніколас Мадуро втече з Венесуели. Його не захоплять", — сказав Гарсія.

Шамани також розмахували зображеннями російського диктатора Володимира Путіна, глави Китаю Сі Цзіньпіна та президента України Володимира Зеленського. При цьому передбачили у новому році закінчення війни Росії проти України.

"Я бачу, що вони піднімуть прапор миру", – сказав Гарсія.

Таку церемонію шамани в Перу проводять щороку наприкінці грудня.

Як писав портал "Коментарі", вони й раніше передбачали кінець війни в Україні, зокрема, очікували миру ще у 2023 році. Наприкінці 2022-го шамани провели традиційний ритуал та заявили, що мирний договір між Зеленським та Путіним буде підписано до серпня 2023 року. Тоді вони також пророкували землетрус в північній частині Америки та "багато трагедій, переважно кліматичних".

Видання "Коментарі" також писало, що у 2019 році перуанські шамани провели незвичайний новорічний ритуал – з квітами і піснями скупали в морі портрети президентів США і Росії Дональда Трампа й Володимира Путіна. Таким чином, шамани намагалися "знизити напругу", що панувала між двома світовими лідерами та великими державами.