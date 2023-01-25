Партнер США объявил, что не будет поставлять оружие Украине

США обратилось к своему партнеру в Южной Америке для предстоящей передачи военной техники в Украину, однако колумбийский президент отказался удовлетворить просьбы американцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание 360 News.

Президент Колумбии Густаво Петр. Фото из открытых источников

Союзники Украины, в том числе США, в поисках оружия в других странах для передачи его на фронт. Американцы решили обратиться к президенту Колумбии Густаво Петро, ведь его страна несколько лет назад закупала оружие российского производства. Несмотря на просьбу США, колумбийский лидер отказался отправлять военную технику в Украину. Об этом он заявил на пресс-конференции саммита Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), который проходит в Аргентине.

"В последние годы Колумбия покупала российское военное оборудование, вертолеты и т.п. для собственных потребностей внутри страны. Для своих целей внутри страны этот материал есть, он испытывает проблемы с обслуживанием, поэтому помощь сейчас оказать не можем", — сказал Густаво Петро.

Президент Колумбии добавил, что они мирная страна, поэтому их оружия в этом конфликте применяться не будет. Несмотря на нежелание отправить военную технику в Украину, Густаво Петро заверил, что он будет настаивать в Международном уголовном суде "признать агрессию международным преступлением".

США является крупнейшим партнером Колумбии и закупает в американской стране нефть, золото, кофе, бананы, цветы и текстиль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден готов передать Украине 10 американских танков.

Также "Комментарии" писали о реакции Германии на запрос Польши о разрешении реэкспортировать немецкие танки в Украину.

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