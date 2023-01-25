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Партнер США объявил, что не будет поставлять оружие Украине

Президент Колумбии заявил, что, несмотря на просьбу США, его страна не будет отправлять оружие в Украину.

сегодня, 11:15
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Автор:

Slava Kot

США обратилось к своему партнеру в Южной Америке для предстоящей передачи военной техники в Украину, однако колумбийский президент отказался удовлетворить просьбы американцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание 360 News.

Партнер США объявил, что не будет поставлять оружие Украине

Президент Колумбии Густаво Петр. Фото из открытых источников

Союзники Украины, в том числе США, в поисках оружия в других странах для передачи его на фронт. Американцы решили обратиться к президенту Колумбии Густаво Петро, ведь его страна несколько лет назад закупала оружие российского производства. Несмотря на просьбу США, колумбийский лидер отказался отправлять военную технику в Украину. Об этом он заявил на пресс-конференции саммита Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), который проходит в Аргентине.

"В последние годы Колумбия покупала российское военное оборудование, вертолеты и т.п. для собственных потребностей внутри страны. Для своих целей внутри страны этот материал есть, он испытывает проблемы с обслуживанием, поэтому помощь сейчас оказать не можем", — сказал Густаво Петро.

Президент Колумбии добавил, что они мирная страна, поэтому их оружия в этом конфликте применяться не будет. Несмотря на нежелание отправить военную технику в Украину, Густаво Петро заверил, что он будет настаивать в Международном уголовном суде "признать агрессию международным преступлением".

США является крупнейшим партнером Колумбии и закупает в американской стране нефть, золото, кофе, бананы, цветы и текстиль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден готов передать Украине 10 американских танков.

Также "Комментарии" писали о реакции Германии на запрос Польши о разрешении реэкспортировать немецкие танки в Украину.



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Источник: https://www.news360.es/usa/2023/01/25/petro-assures-that-colombia-will-not-send-arms-to-ukraine-despite-u-s-request/
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