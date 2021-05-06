Перестрелка в Рио-де-Жанейро: полицейская операция привела к массовым жертвам (ФОТО, ВИДЕО)

Масштабными человеческими потерями закончилась одна из спецопераций бразильской полиции. В перестрелке с наркоторговцами под обстрел правоохранителей из Рио-де-Жанейро попали невинные местные жители, ехавшие по своим делам в метро. Детали инцидента сообщает бразильский информационный портал G1.



Полиция Рио-де-Жанейро устроила облаву на наркоторговцев. Фото из открытых источников

Эпицентром трагедии стал один из жилых кварталов небольшого городка Жакарезинью. По сведениям местных полицейских, общее число жертв достигло 25 человек. Среди них — 24 подозреваемых в продаже наркотиков и один полицейский (застрелен прицельно в голову — ред.).

Не обошлось и без ранений, ведь под шальные пули попал один из вагонов метро, движущийся вблизи места проведения спецоперации. Предварительно правоохранители информируют о двух раненных гражданских. Также ранения различной тяжести получило еще двое представителей полиции.

Помимо активной перестрелки в квартале фиксировались звук взрывов — как от гранат. Однако эти детали в полиции пока не комментируют.

Бразильские журналисты сообщают, что из-за проведения спецоперации многие местные жители оказались буквально заблокированы в своих домах. Исключением не стали даже девушка, которая должна была выйти замуж, и беременная женщина, нуждающаяся в кесаревом сечению.

Ближайшую к месту перестрелки медицинскую клинику из соображений безопасности решили закрыть.

Отмечается, что перестрелка 6 мая — одна из самых "кровавых" операций местной полиции с лета 2016 года. К слову, в прокуратуре уже заинтересовались организацией действий правоохранителей, ведь пока в Рио-де-Жанейро запрещены подобные облавы на наркоторговцев — из-за коронавирусной пандемии.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что 6 мая после прицельного обстрела российскими оккупантами ВСУ понесли человеческие потери. Детальнее читайте в нашем материале.

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