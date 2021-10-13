logo
Русский Українська

BTC/USD

55125.96

ETH/USD

3459.02

LTC/USD

172.54

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Южная Америка Почему в Мексике заменят статую первооткрывателя Христофора Колумба
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему в Мексике заменят статую первооткрывателя Христофора Колумба

Вместо Колумба поставят копию археологической находки

сегодня, 15:05
Автор:

Козлова Альбіна

Статую Колумба заменят на копию исторической находки, которую обнаружили археологи. Причина — недовольство населения. Часто статую Колумба обрисовывали в знак протеста против увековечения имен тех, кто причастен к притеснениям коренного населения. Об этом сообщает The Guardian.

Почему в Мексике заменят статую первооткрывателя Христофора Колумба

Статуя Колумба в Мексике, фото из открытых источников

Статую сняли в 2020 году для реконструкции и заменят скульптурой женщины, что предварительно идентифицирована как богиня плодородия коренного населения. Такую скульптуру нашли археологи, которые делали раскопки в районе Мексиканского залива, в регионе Уастека.

Скульптура получила название "Молодая женщина с Амаджака", она скорее всего имела цветные камни, которые, вероятно, сначала были вставлены в ее глазницы, однако затем потерялись. Эстетика копии имеет кардинальные отличия от статуи Колумба.

Статую женщины разместят на оригинальной неоклассической базе. Национальный институт антропологии и истории предполагает, что статуя похожа на изображение богини плодородия культуры хуастеков, или же это статуя представительницы элитного слоя населения.

Копия найденной статуи будет в три раза больше оригинала, который экспонируется в Музее антропологии Мехико.

Портал "Комментарии" сообщал почему в США собираются снести исторический памятник. Через 150 лет после окончания Гражданской войны в США начались протесты против памятников выдающимся конфедератам. Памятник генералу Роберту Ли в помещении Капитолия демонтировали еще в прошлом году. Теперь Верховный суд Вирджинии вынес решение о демонтаже знаковой статуи генерала Конфедерации Роберт Эдвард Ли в столице штата.

Почему в Мексике заменят статую первооткрывателя Христофора Колумба - фото 2


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2021/oct/12/mexico-city-christopher-columbus-statue-replace
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ