Почему в Мексике заменят статую первооткрывателя Христофора Колумба

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Козлова Альбіна
Статую Колумба заменят на копию исторической находки, которую обнаружили археологи. Причина — недовольство населения. Часто статую Колумба обрисовывали в знак протеста против увековечения имен тех, кто причастен к притеснениям коренного населения. Об этом сообщает The Guardian.
Статуя Колумба в Мексике, фото из открытых источников
Статую сняли в 2020 году для реконструкции и заменят скульптурой женщины, что предварительно идентифицирована как богиня плодородия коренного населения. Такую скульптуру нашли археологи, которые делали раскопки в районе Мексиканского залива, в регионе Уастека.
Скульптура получила название "Молодая женщина с Амаджака", она скорее всего имела цветные камни, которые, вероятно, сначала были вставлены в ее глазницы, однако затем потерялись. Эстетика копии имеет кардинальные отличия от статуи Колумба.
Статую женщины разместят на оригинальной неоклассической базе. Национальный институт антропологии и истории предполагает, что статуя похожа на изображение богини плодородия культуры хуастеков, или же это статуя представительницы элитного слоя населения.
Копия найденной статуи будет в три раза больше оригинала, который экспонируется в Музее антропологии Мехико.
Портал "Комментарии" сообщал почему в США собираются снести исторический памятник. Через 150 лет после окончания Гражданской войны в США начались протесты против памятников выдающимся конфедератам. Памятник генералу Роберту Ли в помещении Капитолия демонтировали еще в прошлом году. Теперь Верховный суд Вирджинии вынес решение о демонтаже знаковой статуи генерала Конфедерации Роберт Эдвард Ли в столице штата.
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