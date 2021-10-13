Почему в Мексике заменят статую первооткрывателя Христофора Колумба

Статую Колумба заменят на копию исторической находки, которую обнаружили археологи. Причина — недовольство населения. Часто статую Колумба обрисовывали в знак протеста против увековечения имен тех, кто причастен к притеснениям коренного населения. Об этом сообщает The Guardian.

Статуя Колумба в Мексике, фото из открытых источников

Статую сняли в 2020 году для реконструкции и заменят скульптурой женщины, что предварительно идентифицирована как богиня плодородия коренного населения. Такую скульптуру нашли археологи, которые делали раскопки в районе Мексиканского залива, в регионе Уастека.

Скульптура получила название "Молодая женщина с Амаджака", она скорее всего имела цветные камни, которые, вероятно, сначала были вставлены в ее глазницы, однако затем потерялись. Эстетика копии имеет кардинальные отличия от статуи Колумба.

Статую женщины разместят на оригинальной неоклассической базе. Национальный институт антропологии и истории предполагает, что статуя похожа на изображение богини плодородия культуры хуастеков, или же это статуя представительницы элитного слоя населения.

Копия найденной статуи будет в три раза больше оригинала, который экспонируется в Музее антропологии Мехико.

Портал "Комментарии" сообщал почему в США собираются снести исторический памятник. Через 150 лет после окончания Гражданской войны в США начались протесты против памятников выдающимся конфедератам. Памятник генералу Роберту Ли в помещении Капитолия демонтировали еще в прошлом году. Теперь Верховный суд Вирджинии вынес решение о демонтаже знаковой статуи генерала Конфедерации Роберт Эдвард Ли в столице штата.

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