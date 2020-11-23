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Главная Новости Мир Южная Америка Поход в аптеку принес колумбийцу несколько миллиардов
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Поход в аптеку принес колумбийцу несколько миллиардов

Это второй крупный выигрыш в этом городе

сегодня, 21:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Жителю колумбийского города Медельин неожиданно улыбнулась удача и осчастливила его на несколько миллиардов песо.

Поход в аптеку принес колумбийцу несколько миллиардов

фото из открытых источников

Известно, что мужчина пошел в местную аптеку и там решил купить лотерейный билетик Baloto, который как оказалось позже, обогатил его на 13 миллиардов песо. Джек-пот он сорвал благодаря "волшебным числам": 06-18-34-40-43-16.

Представители компании Baloto написали в социальной сети Twitter, что это уже второй крупный выигрыш в городе Медельин. Два года назад одному мужчину с помощью билетика удалось обогатиться на 26 миллиардов песо. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жительница города Фэрфакс (штат Виргиния, США) попросила своего мужа купить ей лотерейный билет за 30 долларов и сорвала джек-пот. Она выиграла миллион долларов в день своего рождения. 


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Источник: https://www.lafm.com.co/colombia/baloto-cayo-en-medellin-con-un-premio-de-13-mil-millones
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