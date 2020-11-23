Поход в аптеку принес колумбийцу несколько миллиардов

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Светлана Шкурупий
Жителю колумбийского города Медельин неожиданно улыбнулась удача и осчастливила его на несколько миллиардов песо.
фото из открытых источников
Известно, что мужчина пошел в местную аптеку и там решил купить лотерейный билетик Baloto, который как оказалось позже, обогатил его на 13 миллиардов песо. Джек-пот он сорвал благодаря "волшебным числам": 06-18-34-40-43-16.
Представители компании Baloto написали в социальной сети Twitter, что это уже второй крупный выигрыш в городе Медельин. Два года назад одному мужчину с помощью билетика удалось обогатиться на 26 миллиардов песо.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жительница города Фэрфакс (штат Виргиния, США) попросила своего мужа купить ей лотерейный билет за 30 долларов и сорвала джек-пот. Она выиграла миллион долларов в день своего рождения.
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