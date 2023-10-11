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В Аргентине масштабная катастрофа: стена огня близится к городам (ВИДЕО)

Неконтролируемый пожар приближается к густонаселенным регионам Аргентины. Власти эвакуируют местных жителей.

сегодня, 12:35
Автор:
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Slava Kot
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Масштабные пожары охватили провинцию Кордова в Аргентине. За ночь пламя уничтожило десятки домов, а сотни людей вынуждены эвакуироваться из-за приближающегося пожара. Кроме того, отмечается сотни убить животных, которые не смогли выбраться из огневой ловушки.

В Аргентине масштабная катастрофа: стена огня близится к городам (ВИДЕО)

Масштабный пожар в Аргентине

В сеть попали кадры из аргентинского курортного города Вилья-Карлос-Пасс с населением более 55 тыс. человек, к которому приближается стена огня с густым черным дымом. Из окрестностей города было эвакуировано более 600 человек, часть в принудительном порядке из-за опасности для их жизни.


Для борьбы с пожаром было привлечено около 1000 пожарных, значительная часть которых являются волонтерами. Также привлечены восемь пожарных самолетов и еще два вертолета для тушения огня.

"В настоящее время десяток домов полностью или частично уничтожено огнем. Мирные жители страдают от проблем с дыханием, есть большое количество мертвых сельскохозяйственных животных. Пожар увеличивается", — рассказал изданию Telegrph волонтер местной пожарной службы.

Мэр пострадавшего города Кабаланго Карла Бруно заявила, что в городе невозможно нормально дышать и не хватает ресурсов. По ее словам, при необходимости весь город будет эвакуирован.

Полиция задержала мужчину, который, вероятно, стал причиной пожара. Он признался, что разжег костер, чтобы приготовить кофе, и потерял контроль над пламенем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что деревянный дом выстоял, несмотря на масштабные пожары на Гавайях.

Также "Комментарии" писали, что в Москве у здания Федеральной таможенной службы произошел пожар после мощных взрывов.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/10/11/argentina-wildfire-cordoba-villa-carlos-paz-evacuations/
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