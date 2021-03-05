Политик вакцинировался от коронавируса с портретом Путина в руках

В Аргентине мэр города Рока-Перес в провинции Буэнос-Айрес Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина. Фото он опубликовал в Twitter.

Хуан Карлос Гаспарини (фото из открытых источников)

"Я вакцинировался! Спасибо, Альберто Фернандес (президент Аргентины – ред.), Аксель Кисильоф (губернатор – ред.), Кристина Фернандес де Киршнер (вице-президент – ред.). Говорили, что они нас отравят, а они спасают наши жизни", – написал он.

Во время укола мэр города решил сфотографироваться с фотографией Путина в рамке.

Он рассказал, что медики запрещали ему делать прививку из-за миелодисплазии, которой он страдает, но позже одобрили вакцинацию.

Напомним, вакцина от коронавируса не является жизнедарующим эликсиром, полностью защищая от возможности заболеть. Все детали о действии препаратов, которым прививают украинцев, бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала журналистам. По мнению экс-представительницы Кабмина, вакцинированные люди имеют такую же возможность подхватить вирус, как и остальные. Разница лишь в том, как болезнь будет протекать.

Скалецкая уверена, что препарат вкупе с реакцией имунной системы человека помогает противостоять коронавирусу сполна. "Вакцинированный человек тоже может болеть, ожидается, что он будет болеть бессимптомно или в легкой форме", — подчеркнула политик. Также Зоряна Скалецкая добавляет, что люди, согласившиеся на вакцинацию, в меньшей степени могут быть разносчиком коронавируса. Это снова-таки зависит от взаимодействия препарата с человеческим иммунитетом — есть возможность того, что вирус в организме будет очень быстро блокирован, а затем и вовсе нейтрализован.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!