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Политик вакцинировался от коронавируса с портретом Путина в руках

Медики запрещали мужчине делать прививку из-за миелодисплазии

сегодня, 01:55
Автор:

Ольга Чародий

В Аргентине мэр города Рока-Перес в провинции Буэнос-Айрес Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина. Фото он опубликовал в Twitter.

Политик вакцинировался от коронавируса с портретом Путина в руках

Хуан Карлос Гаспарини (фото из открытых источников)

"Я вакцинировался! Спасибо, Альберто Фернандес (президент Аргентины – ред.), Аксель Кисильоф (губернатор – ред.), Кристина Фернандес де Киршнер (вице-президент – ред.). Говорили, что они нас отравят, а они спасают наши жизни", – написал он.

Во время укола мэр города решил сфотографироваться с фотографией Путина в рамке.

Он рассказал, что медики запрещали ему делать прививку из-за миелодисплазии, которой он страдает, но позже одобрили вакцинацию. 

Напомним, вакцина от коронавируса не является жизнедарующим эликсиром, полностью защищая от возможности заболеть. Все детали о действии препаратов, которым прививают украинцев, бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала журналистам. По мнению экс-представительницы Кабмина, вакцинированные люди имеют такую же возможность подхватить вирус, как и остальные. Разница лишь в том, как болезнь будет протекать.

Скалецкая уверена, что препарат вкупе с реакцией имунной системы человека помогает противостоять коронавирусу сполна. "Вакцинированный человек тоже может болеть, ожидается, что он будет болеть бессимптомно или в легкой форме", — подчеркнула политик. Также Зоряна Скалецкая добавляет, что люди, согласившиеся на вакцинацию, в меньшей степени могут быть разносчиком коронавируса. Это снова-таки зависит от взаимодействия препарата с человеческим иммунитетом — есть возможность того, что вирус в организме будет очень быстро блокирован, а затем и вовсе нейтрализован.



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Источник: https://twitter.com/Gasparini_RP/status/1366907527871537153?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1366907527871537153%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftass.ru%2Fobschestvo%2F10839789
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