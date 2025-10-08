Президент Аргентины Хавьер Милей дал рок-концерт, чтобы поднять свой рейтинг (ВИДЕО)

Президент Аргентины Хавьер Милей устроил в центре Буэнос-Айреса необычное шоу. Презентация его новой книги "Конструирование чуда" превратилась в полноценный рок-концерт. Мероприятие собрало около 15 тысяч человек, которое транслировали в прямом эфире на государственном телевидении.

Президент Аргентины Хавьер Милей. Фото: Natacha Pisarenko/AP

Хавьер Милей, окруженный толпой сторонников и политических союзников, на этот раз вышел на сцену не с бензопилой, которая является символом его предвыборной кампании, а с микрофоном. Президент Аргентины исполнил несколько классических рок-композиций, в том числе "Demoliendo Hoteles" Чарли Гарсии и "Libre" Нино Браво. Это песни, исторически ассоциирующиеся с борьбой за свободу и сопротивлением диктатуре.

Все действо сопровождалось лозунгами поддержки реформ Милея, которые он пообещал развернуть после 10 декабря, если его партия укрепит позиции на парламентских выборах 26 октября.

Несмотря на овации поклонников, рок-концерт Милея вызвал волну критики. Оппозиция обвинила президента в отрыве от реальности, заявив, что Аргентина переживает серьезный экономический кризис.

"Милей живет в другой реальности. Возможно, во время своего кандидатства Милей мог бы делать эти вещи, но сейчас я считаю это очень серьезным… Они должны взять на себя ответственность и разобраться с происходящим", – заявил губернатор Буэнос-Айреса Аксель Кисилоф.

Депутат Рикардо Лопес Мерфи написал в X: "Вернись на планету Земля, президент. Эти кадры вызывают стыд и гнев". А бывший министр экономики Мартин Лусто добавил: "Один рабочий день потерян, и единственное аргентинское чудо совершают миллионы семей, творящих чудеса, чтобы дожить до конца месяца".

Аргентина сейчас переживает новый финансовый кризис, ведь стремительная инфляция, валютная нестабильность и дефицит долларовых резервов заставляют правительство обращаться за международной помощью. В этом контексте Милей намерен встретиться 14 октября в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить новый пакет финансовой поддержки.

