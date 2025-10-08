Президент Аргентини Хав’єр Мілей дав рок-концерт, щоб підняти свій рейтинг (ВІДЕО)

Президент Аргентини Хав’єр Мілей влаштував у центрі Буенос-Айреса незвичне шоу. Презентація його нової книги "Конструювання дива" перетворилася на повноцінний рок-концерт. Захід зібрав близько 15 тисяч людей, який транслювали у прямому ефірі на державному телебаченні.

Президент Аргентини Хав’єр Мілей. Фото: Natacha Pisarenko/AP

Хав’єр Мілей оточений натовпом прихильників і політичних союзників цього разу вийшов на сцену не з бензопилою, яка є символом його передвиборчої кампанії, а з мікрофоном. Президент Аргентини виконав кілька класичних рок-композицій, зокрема "Demoliendo Hoteles" Чарлі Гарсії та "Libre" Ніно Браво. Це пісні, які історично асоціюються з боротьбою за свободу та опором диктатурі.

Усе дійство супроводжувалося гаслами підтримки реформ Мілея, які він пообіцяв розгорнути після 10 грудня, якщо його партія зміцнить позиції на парламентських виборах 26 жовтня.

Попри овації прихильників, рок-концерт Мілея викликав хвилю критики. Опозиція звинуватила президента у відриві від реальності, заявивши, що Аргентина переживає серйозну економічну кризу.

"Мілей живе в іншій реальності. Можливо, під час свого кандидатства Мілей міг би робити ці речі, але зараз я вважаю це дуже серйозним… Вони повинні взяти на себе відповідальність і розібратися з тим, що відбувається", – заявив губернатор Буенос-Айреса Аксель Кісіллоф.

Депутат Рікардо Лопес Мерфі написав у X: "Повернися на планету Земля, президенте. Ці кадри викликають сором і гнів". А колишній міністр економіки Мартін Лусто додав: "Один робочий день втрачено, і єдине аргентинське диво здійснюють мільйони сімей, які творять дива, аби дожити до кінця місяця".

Аргентина нині переживає нову фінансову кризу, адже стрімка інфляція, валютна нестабільність і дефіцит доларових резервів змушують уряд звертатися по міжнародну допомогу. У цьому контексті Мілей планує зустрітися 14 жовтня у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити новий пакет фінансової підтримки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Ілон Маск отримав незвичайний подарунок від президента Хав'єра Мілея.

Також "Коментарі" писали, що Аргентина розсекретить документи про нацистів, які втекли після Другої світової війни.