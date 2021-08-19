Президент Бразилии в социальных сетях блокирует своих комментаторов: что произошло

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Татьяна Каптур
В социальных сетях президент Бразилии Жаир Болсонару банит своих подписчиков, которые не разделяют его мнение. Об этом сообщают правозащитники из Human Rights Watch, ссылаясь на Reuters.
Жаир Болсонару, президент Бразилии - фото из открытых источников
Глава государства заблокировал уже 176 аккаунтов. Среди них есть и журналисты, и блогеры с миллионной аудиторией, и парламентарии.
Подчеркнём, что на профиль президента Бразилии в Instagram подписано 18,6 миллиона подписчиков, в Facebook — 14,2 миллиона, а в Twitter аудитория составляет 6,9 миллионов аккаунтов.
Пользователей, которых заблокировали, не могут комментировать публикации президента, участвовать в публичных дискуссиях, что лишает журналистов и СМИ напрямую интересоваться действиями главы государства.
Сам же президент комментирует действия дипломатии и активно обвиняет людей, которые не разделяют политику Болсонару. Кроме того, он публикует и официальные заявления.
В опросе правозащитников, уже 400 человек подтвердили, что были заблокированы президентом Бразилии в социальной сети. Больше всего таких аккаунтов в Twitter.
Глава государства, в основном, блокирует своих комментаторов за критику решений правительства.
Напомним, что раннее "Комментарии" сообщали о том, что США заступились за Литву и призывают Лукашенко немедленно прекратить организацию потока нелегалов в страну.
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