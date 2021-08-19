Президент Бразилии в социальных сетях блокирует своих комментаторов: что произошло

В социальных сетях президент Бразилии Жаир Болсонару банит своих подписчиков, которые не разделяют его мнение. Об этом сообщают правозащитники из Human Rights Watch, ссылаясь на Reuters.

Жаир Болсонару, президент Бразилии - фото из открытых источников

Глава государства заблокировал уже 176 аккаунтов. Среди них есть и журналисты, и блогеры с миллионной аудиторией, и парламентарии.

"Социальные сети являются одним из важных инструментов для коммуникации. Напомним, что именно они помогли в 2018 году Болсонару одержать победу на выборах" — подчеркивают правозащитники организации.

Подчеркнём, что на профиль президента Бразилии в Instagram подписано 18,6 миллиона подписчиков, в Facebook — 14,2 миллиона, а в Twitter аудитория составляет 6,9 миллионов аккаунтов.

Пользователей, которых заблокировали, не могут комментировать публикации президента, участвовать в публичных дискуссиях, что лишает журналистов и СМИ напрямую интересоваться действиями главы государства.

Сам же президент комментирует действия дипломатии и активно обвиняет людей, которые не разделяют политику Болсонару. Кроме того, он публикует и официальные заявления.

В опросе правозащитников, уже 400 человек подтвердили, что были заблокированы президентом Бразилии в социальной сети. Больше всего таких аккаунтов в Twitter.

Глава государства, в основном, блокирует своих комментаторов за критику решений правительства.

Напомним, что раннее "Комментарии" сообщали о том, что США заступились за Литву и призывают Лукашенко немедленно прекратить организацию потока нелегалов в страну.













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