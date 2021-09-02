С какого возраста будут вакцинировать детей от COVID-19 на Кубе

На Кубе тестируют вакцину от COVID-19 под названием Soberana-2 собственного производства. Препаратом будут прививать местных детей и подростков. Об этом сообщает издание Reuters.

Дети и подростки получат по две дозы в семейных клиниках, фото из открытых источников

С начала сентября будут проводить прививки всем подросткам в стране, а с середины месяца будут прививать детей от 2 лет вакциной Soberana-2. Сообщается, что правительство планирует на протяжении осени провакцинировать до 90% всего населения. Дети и подростки получат по две дозы в семейных клиниках.

По словам специалиста Министерства здравоохранения Илеаны Моралес Суарес, испытания вакцины от государственного производителя Finlay Institute показали, что у детей она вызывает сильный иммунный ответ. Препарат признано безопасным для детей.

Впрочем, в стране разработали две вакцины от COVID-19 и, по данным разработчиков, их эффективность достаточно высока — более 90%. Вакцины одобрены местными службами здравоохранения, их будут использовать для экстренного применения,

В стране в последнее время возросло количество больных штамм "Дельта", который поразил молодое население. Преодолеть волну эпидемии планируют до ноября, ведь экономика Кубы страдает из-за закрытия туризма.

Сейчас в стране острый дефицит продуктов питания, лекарств и технического оборудования. По состоянию на начало осени, Куба занимает 46-е место по количеству больных коронавирус. Вакцину получило 48,6% населения.

Как сообщал портал "Комментарии", Соединенные штаты предоставят Украине инновационные препараты от COVID-19. Лекарственные препараты передадут от правительства Соединенных Штатов в рамках сотрудничества между двумя странами. Эти лекарственные средства против коронавируса довольно дорогостоящие и прекрасно снимают воспаление и помогают больным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!