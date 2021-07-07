Сестра погибшего футболиста пыталась повеситься

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Ольга Чародий
Аргентинский футболист Эмилиано Сала погиб два года назад в
авикатастрофе. Самолет, в котором футболист летел в Уэльс, упал в проливе
Ла-Манш.
Эмилиано Сала (фото из открытых источников)
Теперь стало известно, что Ромина, сестра погибшего
футболиста Эмилиано Салы, попыталась покончить с собой. Девушка
госпитализирована и сейчас находится в критическом состоянии.
Отмечается, что Ромина пыталась повеситься, находясь в
нетрезвом виде. Врачи пытаются спасти ей жизнь.
С момента гибели Эмилиано прошло два с половиной года.
Напомним, игрок завершал свой 15-миллионный трансфер из Нанта в Кардифф, когда
самолет, на котором он летел в Уэльс, исчез с радаров. В феврале 2019-го
самолет был обнаружен в проливе Ла-Манш, а тело футболиста было извлечено из
воды.
После трагедии Ромина долгое время продолжала публиковать
сообщения в соцсетях о своем брате, в том числе и на его день рождения.
Напомним, тон переписки между датскими игроками чемпионата Европы и их коллегами англичанами стал более закрытым и строгим, ведь 7 июля Дания и Англия встретятся в полуфинале чемпионата Европы. Из-за большого сочувствия к сборной Дании после происшествия с Кристианом Эриксеном и из-за их наступательного стиля игры, англичане стали настоящими фанатами этой команды. Но все в корень изменилось, когда две национальных сборных попали в одну сетку полуфинальных матчей турнира. Андреас Кристенсен и Кристиан Норгаард, которые на постоянной основе играют в лондонских клубах "Челси" и "Брентфорд" стали получать от своих английских коллег и фанатов пожелания вылететь из Евро-2020. У Андреаса Кристенсена есть три товарища по команде "Челси" в сборной Англии: Мейсон Маунт, Бен Чилвелл и Рис Джеймс.
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