Сестра погибшего футболиста пыталась повеситься

Аргентинский футболист Эмилиано Сала погиб два года назад в авикатастрофе. Самолет, в котором футболист летел в Уэльс, упал в проливе Ла-Манш.

Эмилиано Сала (фото из открытых источников)

Теперь стало известно, что Ромина, сестра погибшего футболиста Эмилиано Салы, попыталась покончить с собой. Девушка госпитализирована и сейчас находится в критическом состоянии.

Отмечается, что Ромина пыталась повеситься, находясь в нетрезвом виде. Врачи пытаются спасти ей жизнь.

С момента гибели Эмилиано прошло два с половиной года. Напомним, игрок завершал свой 15-миллионный трансфер из Нанта в Кардифф, когда самолет, на котором он летел в Уэльс, исчез с радаров. В феврале 2019-го самолет был обнаружен в проливе Ла-Манш, а тело футболиста было извлечено из воды.

После трагедии Ромина долгое время продолжала публиковать сообщения в соцсетях о своем брате, в том числе и на его день рождения.

Напомним, тон переписки между датскими игроками чемпионата Европы и их коллегами англичанами стал более закрытым и строгим, ведь 7 июля Дания и Англия встретятся в полуфинале чемпионата Европы. Из-за большого сочувствия к сборной Дании после происшествия с Кристианом Эриксеном и из-за их наступательного стиля игры, англичане стали настоящими фанатами этой команды. Но все в корень изменилось, когда две национальных сборных попали в одну сетку полуфинальных матчей турнира. Андреас Кристенсен и Кристиан Норгаард, которые на постоянной основе играют в лондонских клубах "Челси" и "Брентфорд" стали получать от своих английских коллег и фанатов пожелания вылететь из Евро-2020. У Андреаса Кристенсена есть три товарища по команде "Челси" в сборной Англии: Мейсон Маунт, Бен Чилвелл и Рис Джеймс.

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