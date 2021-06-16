Школьный учитель стал президентом Перу: что известно о победителе

Вслед за Украиной еще одна страна мира выбрала себе в президенты человека, который ранее не имел отношения к политической сфере. Как информирует "Цензор.Нет", с менее чем одним процентом разрыва победу в гонке за главное кресло в Перу выиграл Педро Кастильо.



Новоизбранный президент Перу Педро Кастильо. Фото: Getty Images

Самый известный факт о Кастильо — это то, что он учитель в начальных классах. Основоположным тезисом его предвыборной кампании стало реформирование образовательной системы в стране.

Сообщается, что на участие в президентских выборах Педро Кастильо сподвигли последствия коронавирусного карантина. Якобы предыдущая власть Перу постоянно обещала, что обеспечит школьную молодежь необходимыми гаджетами для дистанционного обучения, однако слова так и остались не воплощенными в реальность.

Во время своей кампании Кастильо заверил, что пересмотрит подход к обучению перуанцев с помощью тщательной реформы. Помимо прочих заверений для электората, особой "громкостью" отличилось заявление новоизбранного главы Перу отказаться от президентской зарплаты, оставив себе жалованье обычного учителя.

Кастильо был главным соперником представительницы консервативной партии Кейко Фухимори. За него проголосовало 50,125% человек, пришедших на избирательные участки. Особой активностью, исходя из сообщений в СМИ, отличились жители сельской местности.

К слову, Фухимори тоже получила значительную поддержку среди населения. На её счету — 49,875% голосов. Таким образом консерваторка проиграла выборы лишь с незначительным отставанием.

Несмотря на то, что Кейко Фухимори пыталась оспорить результаты голосования на отдельных участках, официальные наблюдатели из других стран подтвердили, что выборы прошли честно, без фальсификаций.

Отметим, что на счету Педро Кастильо также обещания внести изменения в конституцию Перу, искоренить коррупционеров и пересмотреть подход к распределению горнодобывающих богатств.

Новоизбранный глава Перу использовал весьма узнаваемый среди населения образ во время кампании. Чтобы быть максимально близким к электорату, он надевал старые сандалии, пончо и отличительную соломенную шляпу.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой политический кризис в Перу предшествовал июньским президентским выборам. Как местные жители свергали предыдущего главу государства, можно узнать в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали, какие новые прерогативы для путешествия в Перу открылись украинцам совсем недавно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!